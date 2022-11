Camilla rivoluziona la corte: addio alle dame di compagnia, ora ci sono le «compagne della regina»

Non più «dame di compagnia», ma «compagne della regina». La regina consorte britannica Camilla ha dato un colpo alla tradizione, cambiando nome e funzione delle figure che tradizionalmente coadiuvano la vita di corte, affiancando la regina in una serie di adempimenti, dalla corrispondenza alle pratiche amministrative, fino all’aiuto nell’organizzazione quotidiana.

La “rivoluzione” di Camilla: addio “dame di compagnia”, arrivano le “compagne della regina”

Le sei “compagne” di Camilla d’ora in poi avranno meno doveri e non dovranno più occuparsi di altro che di eventi pubblici. Inoltre il loro ruolo, per il quale non riceveranno compensi ma solo rimborsi spese, sarà più informale e occasionale. Saranno la marchesa di Lansdowne, Jane von Westenholz, Lady Katharine Brooke, Sarah Troughton, Lady Sarah Keswick e la Baronessa di Chisholm, mentre l’assistente personale di Camilla sarà il maggiore Ollie Plunket, che ha il titolo di suo “cavaliere”. Le ex dame di compagnia di Elisabetta aiuteranno ora Re Carlo per gli eventi a Buckingham Palace con il titolo di “Ladies della casa”.

Il debutto a un evento contro la violenza sulle donne

La “rivoluzione” di queste figure che, pur evolvendosi nel tempo, esistono dal medioevo, diventerà operativa già la prossima settimana, in occasione di un ricevimento che Camilla terrà a Buckingham Palace a supporto delle associazioni contro la violenza domestica e sulle donne e al quale parteciperanno anche le sue “compagne”.