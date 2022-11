Anziano attaccato con ferocia da un cinghiale: amputati braccio e gamba, l’uomo è gravissimo

Le pattuglie della Polizia provinciale stanno setacciando palmo a palmo tutto il territorio di San Giovanni del Dosso, comune del Mantovano che confina con quelli della bassa modenese di Concordia e Mirandola. Sono tutti a caccia del cinghiale che ieri ha attaccato, morso e ferito gravemente un pensionato della zona. Che dopo l’assalto feroce è rimasto sul terreno in condizioni disperate. L’anziano, a cui i medici hanno dovuto amputare braccio e gamba, è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’Ospedale di Cremona ed è in pericolo di vita. Un caso gravissimo, quello appena accaduto nel Mantovano, che ha rilanciato con veemenza l’allarme sui branchi di ungulati a spasso nelle aree abitate. Una vicenda drammatica che ha indotto la polizia a rinnovare l’allerta ai cittadini, invitandoli alla prudenza e a segnalare tempestivamente ogni avvistamento sospetto.

Cinghiale aggredisce con violenza un anziano

Intanto, come riferisce in un servizio informato il sito di Today.it, «da ieri pomeriggio sono in azione le pattuglie della Polizia provinciale “per la ricerca e il contenimento” dell’esemplare di ungulato che ha caricato e ferito gravemente un 92enne». Una caccia serrata che dall’area dell’aggressione – che è quella di una grande azienda agricola – si estende anche a zone più impervie. Perché in effetti, come sottolinea anche il sito citato, il terreno in cui si è consumato il brutale attacco della belva all’anziano non è vicino ad aree boschive. Anche per questo è difficile capire da dove potesse provenire l’animale e se si tratti di un esemplare solitario o del componente di un branco stabile. Insomma, perché l’ungulato si sia addentrato fino a una zona abitata.

L’uomo, che ha perso un braccio e una gamba, è in pericolo di vita

Il 92enne era in casa quando ha sentito i suoi cani abbaiare. Impensierito da quel richiamo, è uscito sul cortile della sua abitazione, e si è trovato di fronte un grosso cinghiale. L’animale non gli ha dato neanche il tempo di provare a difendersi che ha subito attaccato l’uomo. Accanendosi poi anche sul cane che ha tentato di difendere il padrone: una mossa che è costata al fedele quadrupede lacerazioni su tutto il corpo. A quel punto, l’ungulato è tornato a caricare con violenza il pensionato, mordendolo in più parti del corpo: sulle braccia, sulle gambe e all’addome. Poi, una volta lasciatolo esanime sul terreno, il cinghiale è fuggito tra le campagne. Solo più tardi, al rientro a casa per la pausa pranzo dal lavoro, il figlio e il nipote del 92enne hanno trovato l’uomo, straziato ma cosciente.