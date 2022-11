Al grido di “Forza Meloni” stoppa il pistolotto buonista della Botteri. Il siparietto impazza sul web (video)

Giovanna Botteri è in collegamento da Tolone per riferire gli ultimi aggiornamenti sui migranti della Ocean Viking e le tensioni in corso tra Italia e Francia sul tema migranti, quando si verifica l’imprevisto. Quando, come nella migliore tradizione dei reportage in diretta degli inviati, qualcuno appare alle sue spalle e con un semplice gesto, anche solo una parola – in questo caso trattasi di invocazione ripetuta di un nome: “Forza Meloni” – e interrompe, sbeffeggiandola, la tirata in atto…

La Botteri da Tolone e l’intruso al grido di “Forza Meloni”

Un ragazzo, un buontempone o un tifoso politico, sta ai lettori e agli utenti social decifrarlo, spunta all’improvviso da dietro la giornalista in diretta su Raiuno, un individuo che, sconfinando nell’inquadratura con il porto di Tolone alle spalle, irrompe al coro di «Forza Meloni, forza Meloni!». L’intruso, neanche a dirlo, interrompe la narrazione della Botteri, intenta a dissertare sullo strappo tra Italia e Francia e le lacerazioni diplomatiche che lo raccontano. Sostenendo quanto, come e perché il nostro Paese abbia equivocato la posizione transalpina. E rimembrando – tra citazioni buoniste e suggestioni politiche attuali – i fasti di una «storia di amicizia e di alleanza» tra Roma e Parigi. Un siparietto che, tra il serio e il faceto, ha incuriosito e divertito i telespettatori.

L’incursione alle spalle della giornalista impegnata nel pistolotto buonista al governo

E magari sollevato anche tutti quelli che, stanchi della solita retorica buonista dispensata in diretta tv, sintonizzati sulla prima rete Rai, si stavano sorbendo l’ennesima intemerata in punta di fioretto… L’ultimo pistolotto che l’inviata di turno stava propinando al governo. Parlando di «gigantesco malinteso», e rivendicando (per la Francia) ragioni di Stato e presupposte buone intenzioni. «La Francia ha detto da subito: “l’Italia non deve essere lasciata da sola nell’accoglienza, noi faremo la nostra parte e prenderemo un terzo dei 234 migranti a bordo della Ocean Viking… Credo ci sia stato un malinteso, con la Francia che diceva “noi prenderemo i migranti”. Ma ciò non voleva però dire prendere la nave con i migranti», ha ricostruito la giornalista avventurandosi in retroscena e interpretazioni ardite. E di fatto rimproverando all’esecutivo in carica di essere incappato in un deplorevole qui pro quo.

Il video dell’incursione nella diretta della Botteri impazza sui social

Peccato per la giornalista che, nel bel mezzo della tirata oratoria. Proprio mentre era arrivata al punto sulla speranza di una tempestiva ricucitura dei rapporti, il simpatico guastatore ha lanciato il suo slogan, arrivato – più che mille preamboli, incisi e supercazzole – dritto ai telespettatori. I quali, neanche a dirlo, lo hanno rilanciato divertiti sui social. Tra loro, figura anche l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini, che sul suo profilo Twitter ha commentato tra ironia pungente e disappunto politico: «Mentre la Botteri si reca in Francia per la solita cantilena sugli errori dell’Italia, appare dal nulla un eroe che rappresenta tutti noi (che paghiamo il canone Rai)…». Alla fine, la Botteri avrà pure fatto finta di niente per non interrompere la sua perorazione. Ma tutti quelli che hanno visto oltre il dito anche la luna, si sono decisamente soffermati di più sull’incursore irriverente che sul pistolotto retorico…

