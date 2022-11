Ad Amsterdam la più grande mostra mai realizzata del pittore olandese Vermeer

Il Rijksmuseum di Amsterdam ospiterà nel 2023, dal 10 febbraio al 4 giugno, la più grande mostra mai realizzata sul pittore olandese Johannes Vermeer (1632-1675), autore dell’iconico dipinto “La ragazza con l’orecchino di perla“. Il museo olandese ha progettato la “prima e ultima” retrospettiva completa sul maestro del XVII secolo, che “sarà la più grande mostra mai dedicata all’artista”, ha annunciato il direttore del Rijksmuseum Taco Dibbits. “Vedere tutte le opere insieme sarà un’esperienza che nemmeno Vermeer visse mai”, ha detto Dibbits.

“La fragilità dei dipinti, insieme alla crescente concorrenza tra i musei per i prestiti, rende quasi certo che una mostra su questa scala non si ripeterà”, ha precisato Dibbits. Il Rijksmuseum esporrà almeno 28 dipinti di Vermeer. Finora la maggior mostra sul maestro olandese è quella che si tenne al Mauritshuis dell’Aia nel 1996, con 23 opere.

L’idea per la mostra su Vermeer è nata quando i curatori del Rijksmuseum hanno intuito che poteva esserci l’opportunità di prendere in prestito le tre opere dell’artista conservate alla Frick Collection. Questo museo, che normalmente non presta facilmente opere della sua collezione, è ora in una fase di ristrutturazione e le opere avrebbero dovuto comunque essere rimosse. L’autorizzazione è stata quindi alla fine concessa: “L’ufficiale e la ragazza che ride” (datato intorno al 1657), “Concerto interrotto” (1658-59) e “Fantesca che porge una lettera” (1666-67) verranno ad Amsterdam.

La grande esposizione, che il frutto è una collaborazione tra il Rijksmuseum e il Mauritshuis a L’Aia, mostrerà i capolavori di Vermeer, tra cui “La ragazza con l’orecchino di perla” e “La donna che legge una lettera davanti alla finestra“, da poco restaurato dalla Gemäldegalerie Alte Meister di Dresda, in Germania. Arriveranno prestiti anche dal Louvre di Parigi e dal Metropolitan Museum of Art di New York. La mostra sarà accompagnata dalla presentazione di una serie di studi e ricerche suo quadri di Vermeer.

Nel frattempo, a seguito della presentazione dell’evento, sono sorti dubbi sul fatto che sarà in mostra anche un dipinto di cui di recente non è stata confermata l’attribuzione a Vermeer. Nuove ricerche hanno dimostrato, infatti, che la “Fanciulla con flauto” custodita alla National Gallery of Art di Washington non è opera del pittore olandese, anche se probabilmente venne realizzata da un assistente o un allievo nella sua bottega.