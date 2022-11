4 Novembre, il treno della Memoria e gli eroi dimenticati. Roscani: “Ora un film sul loro sacrificio”

Il deputato di Fratelli d’Italia e Presidente di Gioventù Nazionale, Fabio Roscani, ha commentato tra emozione e soddisfazione la partecipazione agli eventi commemorativi del 4 novembre, mentre erano ancora nel vivo del loro svolgimento. E così, questa mattina, alla cerimonia di arrivo del Treno della Memoria del Milite Ignoto con il ministro della Difesa Guido Crosetto. Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. E accanto ad Andrea Abodi, il ministro dello Sport e i Giovani, ha espresso gratitudine e tradito commozione per la giornata celebrativa, anche dicendo: «È arrivato a Roma il treno del Milite Ignoto. È doveroso l’omaggio e il ricordo degli eroi, spesso giovani e anonimi, che difesero la Patria. E che anche a costo della vita contribuirono a costruire la nostra Nazione».

Festa del 4 Novembre, Roscani (Fdi): «Necessario ricordare gli italiani che hanno sacrificato la vita»

Non solo. Proseguendo con la sua rivisitazione di una giornata storica, Roscani ha anche parlato di «un viaggio che unisce l’Italia e permette agli italiani di ringraziare sentitamente i suoi eroi. Allo Stato Maggiore della Difesa e al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane va il mio grazie più sentito per far conoscere la storia di tanti italiani dimenticati». Perché, ha continuato l’esponente di Fdi, «la storia d’Italia è ricca di uomini. Donne. E giovanissimi eroi, che hanno donato la propria vita per il bene dell’Italia», concludendo per questo il suo commento commemorativo, con un sentito appello alla solennizzazione anche cinematografica della giornata del 4 novembre.

4 Novembre: Roscani: «Un film per ricordare gli eroi dimenticati della nostra storia»

«Oggi, 4 Novembre, chiediamo che vengano raccontate le storie di coloro che hanno sacrificato la propria vita per amor di Patria. Il desiderio degli italiani di conoscere chi ha onorato la nostroa storia è grande. Il successo del viaggio del Treno della Memoria non è un caso. È necessario, quindi, che queste siano narrate attraverso gli strumenti che i nostri tempi ci offrono. Così che anche i giovanissimi possano restarne affascinati», ha dichiarato Fabio Roscani. Aggiungendo qualche dettaglio in più sulla richiesta che ha appena avanzato. «Proprio per questo – spiega allora Roscani – l’obiettivo della nuova campagna di Gioventù Nazionale è promuovere la realizzazione di film o di serie tv che parlino delle grandi azioni compiute da coloro che si sono contraddistinti nelle trincee».

«Un film per raccontare l’amore e l’orgoglio verso la propria Patria»

Un progetto ad ampio spettro. Tanto che sempre Roscani, a riguardo a stretto giro, aggiunge anche: « E non solo durante la Prima guerra mondiale. Intellettuali, contadini, medici, volontari, sindacalisti e artisti uniti perché, prima di tutto, profondamente italiani. Sarebbe giusto dedicar loro questo tributo. Non solo per riconoscenza – ha quindi concluso il Presidente di Gioventù Nazionale – ma per tramandare in veste popolare il loro ricordo. Siamo coscienti del fatto che non basterà certamente un film a creare una coscienza popolare. Allo stesso tempo, però, mentre parte della sinistra vuole cancellare la storia, sarebbe un primo passo per veicolare sentimenti eterni come l’amore e l’orgoglio verso la propria Patria».