Whatsapp non ha funzionato per ore: niente messaggistica, raffica di segnalazioni

Per ore Whatsapp non ha funzionato: un malfunzionamento iniziato questa mattina intorno alle 9, che prima di essere risolto ha messo ko il servizio di messaggistica e in crisi gli utenti alle prese con il down di oggi. Su downdetector.it, sito che monitora anomalie e problemi della rete, c’è stato un boom di segnalazioni. Il problema ha riguardato non solo l’Italia, ma anche il resto del mondo. E in breve su Twitter è diventato virale l’hashtag #whatsappdown, utilizzato da utenti di numerosi Paesi.

Whatsapp non funziona: utenti in tilt

Inizialmente i problemi riguardavano solo le chat di gruppo, con l’impossibilità di inviare messaggi. Successivamente il servizio è diventato completamente offline. Coinvolte sia la versione per smartphone che quella per pc, WhatsApp Web. Gli altri servizi di Meta (come Facebook e Instagram) invece funzionavano correttamente.

Impossibile mandare e ricevere messaggi

Dunque, con Whatsapp impossibilitato a inviare e ricevere messaggi, la mattinata della comunicazione online è stata funestata da sos lanciati in rete e segnalazioni di chi non riusciva a utilizzare il sistema di messaggistica di proprietà di Meta (Facebook). Allarmi che si sono affastellati in ogni dove. L’unica certezza sul “down” di cui non erano chiare neppure le dimensioni – se locali o globali – è stata quella dei disservizi rilanciate sul sito Downdetector.com che monitorava la situazione.

Whatsapp, messaggistica offline, ma Fb e Ig funzionano

Una situazione che per ore ha registrato solo il dato – di cui riferisce anche l‘Ansa – secondo cui il servizio di messaggistica era offline, anche nella versione desktop, funzionando a macchia di leopardo». Mentre, parallelamente, gli altri servizi di Meta (come Facebook e Instagram) sembravano funzionare correttamente. «Siamo al corrente che alcune persone stanno avendo problemi ad inviare messaggi. Siamo al lavoro per ripristinare WhatsApp nel più breve tempo possibile»: ha dichiarato in mattinata un portavoce di WhatsApp.

Le soluzioni “fai da te” degli utenti

Ma aggiornare sulla criticità non ha rassicurato più di tanto gli utenti. Che oltre a segnalare i problemi, hanno anche cercato di venire a capo del problema che, tra l’impossibilità di inviare messaggi ai gruppi e alle chat singole, e la mancata comparsa della doppia spunta della ricezione messaggi, ha indotto moltissime persone a improvvisare disperati tentativi mirati a disinstallare l’app e a reinstallarla (senza successo).

Malfunzionamento di Whatsapp: l ‘ultimo precedente un anno fa

L’ultimo caso di un disservizio di Whatsapp che ha generato caos e disorientamento tra la gente risale a circa un anno fa, il 4 ottobre 2021. Quando – come ricorda sempre il sito dell’Ansa – «ci fu un “down” di tutte le app del gruppo Meta, comprese Instagram e Facebook. E per sei ore. In quella circostanza, dopo il ripristino dei servizi, erano arrivate anche le scuse ufficiale del fondatore Mark Zuckerberg»…