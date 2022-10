“Viola come il mare”, ascolti boom per la fiction di Canale 5. Chillemi e Yaman sfondano

Grande successo per la fiction di Canale 5, “Viola come il mare”. ha richiamato davanti al piccolo schermo 3.403.000 persone. Ha battuto – nel numero di spettatori – un programma collaudato come “Tale e quale show” (3.385.000). La storia di Viola e Francesco – interpretati da Francesca Chillemi e Can Yaman -, in particolare, ha catalizzato, oltre ai social, il pubblico più giovane, dove ha registrato una share media del 28.3% sui 25-34enni. È quanto evidenzia in una nota Canale 5.

“Viola come il mare”, la soddisfazione di Mediaset

«Due giovani, belli e di talento», commenta poi il direttore di rete Giancarlo Scheri. «Nello scenario mozzafiato di una Sicilia moderna e accattivante» molti «sono gli ingredienti della serie confezionata con la consueta maestria da Lux Vide e la brillante regia di Francesco Vicario. Un mix di romance, crime e drama, che ha conquistato il pubblico di Canale 5, grazie anche ai volti di Francesca Chillemi e Can Yaman, protagonisti ideali di “Viola come il mare”. Un prodotto eccellente, perfetto per la prima serata dell’ammiraglia Mediaset, per il quale ringrazio caldamente Matilde e Luca Bernabei, e i cast autoriali, produttivi e artistici della serie. Bravi».

Francesca Chillemi e Can Yaman,, successo garantito

«Siamo orgogliosi per questo incredibile successo frutto del duro lavoro di un dream team che ringrazio, a partire dai bravissimi Chillemi e Yaman – dichiara Luca Bernabei, Ad Lux Vide – per arrivare alle nostre headwriters Elena Bucaccio e Silvia Leuzzi e al regista Francesco Vicario. Abbiamo scritto una coloratissima serie in cui raccontiamo una Sicilia inedita. Una Palermo che non è più mafia, ma una città bellissima e piena di sfumature che continueremo a scoprire attraverso gli occhi di Viola Vitale. Un grazie a Giancarlo Scheri, a Daniele Cesarano e a tutta Mediaset per aver creduto in questo ambizioso progetto sin dall’inizio».

La trama della fiction

Tornata a Palermo dopo anni nel mondo della moda parigina, Viola è sulle tracce del padre che ricorda appena, ma che ha bisogno di ritrovare per un motivo decisamente importante e non più rinviabile. Il nuovo, e per lei insolito, lavoro come cronista di nera le farà conoscere l’affascinante e determinato Ispettore Capo Francesco Demir. Ma proprio la prima volta che lo incontra è lei a finire indagata per la morte di una giovane donna.