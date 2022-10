Venezi zittisce la Cirinnà: «I miei valori sono Dio, Patria e Famiglia, base della società»

«Ho valori conservatori come Dio, Patria e Famiglia che sono alla base di ogni società conservatrice. Le parole della Cirinnà non hanno alcun rispetto verso chi non la pensa come lei, questo è fascismo». Il direttore d’orchestra Beatrice Venezi a Quarta Repubblica con una sola frase zittisce tutte quelle donne di sinistra che hanno vergognosamente attaccato Giorgia Meloni durante la campagna elettorale.

Venezi, l’augurio a Giorgia Meloni

Poi ha rivolto un augurio alla leader di Fratelli d’Italia: «Mi auguro che Giorgia Meloni diventi Presidente del Consiglio, le femministe l’hanno attaccata sul piano personale». C’è anche la stoccata alle femministe: «A me piace mettere al centro il talento di una persona. Se il ruolo ha un nome ben preciso e se quello che vogliono mettere in evidenza è la parità perché evidenziare il genere?».

Contro la sinistra

Beatrice Venezi poi aggiunge: «La cultura è stata per la sinistra sempre considerata un baluardo di potere per egemonizzare il potere». E continua: «Ci può essere un intrattenimento culturale di altissimo livello e questo è quello che vorrei vedere in Italia».

Lollobrigida contro il reddito di cittadinanza

Durante la trasmissione condotta da Nicola Porro è intervenuto anche Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia, che ha attaccato il reddito di cittadinanza. Secondo l’esponente di Fratelli d’Italia, bisogna dare il sostegno ai veri poveri, a quelli cioè che non possono lavorare. «Il reddito di cittadinanza è un’operazione fallita – ha detto Francesco Lollobrigida – che ha innestato la cultura del non lavoro. Noi vogliamo sostenere i poveri, quello che non possono lavorare e dobbiamo creare il lavoro». Poi il dibattito si è spostato sul tema dei diritti. «L’unico partito in Italia diretto da una donna è il nostro – ha puntualizzato – credo che saprà difendere i diritti delle donne. Nessuno vuole abolire la legge 194».