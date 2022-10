Vendetta russa: tempesta di fuoco su Kiev, i missili sfiorano anche l’ufficio di Zelensky

Un appello a ”ripararsi nei rifugi” quello che ha rivolto attraverso Telegram ai suoi concittadini il governatore di Kiev Oleksiy Kuleba. ”L’attacco aereo continua, chiedo a tutti di mantenere la calma e di restare nei rifugi”, ha detto Kuleba, sottolineando che ”la difesa aerea sta agendo nella regione”. Lo stesso ha fatto il sindaco di Kiev Vitali Klitschko, che sempre attraverso Telegram ha scritto che ”l’allarme aero continua e quindi la minaccia. Faccio appello a tutti i residenti della capitale: restate nei rifugi durante l’allarme”. Perché ”la capitale è sotto attacco da parte di terroristi russi!”, ha detto il primo cittadino di Kiev. Anche Kuleba ha detto che ”l’allerta aereo è ancora in corso. Non ignoratelo e rimanete al riparo. Non fotografare o filmare i siti di atterraggio o le infrastrutture danneggiate. La vita delle persone dipende da questo. Teniamo duro”. Inoltre “se non c’è bisogno urgente, è meglio non andare in città oggi. Chiedo anche ai residenti delle periferie di non andare nella capitale oggi”, ha detto Klitschko. “Le strade centrali di Kiev sono state bloccate dalle forze dell’ordine, i servizi di soccorso stanno lavorando”, ha aggiunto.

I razzi cadono vicino al monumento dell’eroe nazionale e su un parco giochi

Un razzo lanciato dalle forze armate russe è caduto questa mattina vicino al monumento dell’eroe nazionale della rivoluzione ucraina Hrushevsky nel centro di Kiev mentre su Twitter si parla di macchine che bruciano, vetri delle finestre rotti e morti. ”Le macchine stanno bruciando e le finestre delle case sono andate in frantumi. Ci sono morti”, ha twittato questa mattina. Anche un parco giochi per bambini è tra gli obiettivi colpiti dall’attacco missilistico di stamattina contro la capitale ucraina Kiev. Anton Gerashchenko, consigliere del ministro degli Interni ucraino, ha pubblicato su Twitter le foto di un giardino ricoperto da detriti con la didascalia: “Il parco giochi per bambini nel centro di Kiev dopo l’attacco”.

Zelensky: “I russi vogliono cancellarci dalla faccia della terra”

”Stanno cercando di distruggerci e spazzarci via dalla faccia della terra”, è il primo commento del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky attraverso Telegram sull’ondata di attacchi russi sulle città ucraine questa mattina, compresa la capitale Kiev che non veniva attaccata da mesi. Rivolgendosi alla Russia senza citarla, Zelensky ha detto che ”distruggi la nostra gente che dorme a casa a Zaporizhzhia. Uccidi le persone che vanno a lavorare a Dnipro e Kiev”.

Inoltre, ha aggiunto, ”l’allarme aereo sta continuando a suonare in tutta l’Ucraina. Ci sono missili che colpiscono. Purtroppo ci sono morti e feriti. Si prega di non lasciare i rifugi. Prendetevi cura di voi e dei vostri cari. Teniamo duro e diventiamo forti”.