Zaporizhzhia, nella notte piovono missili su un grattacielo: 17 morti, 44 feriti. 6000 auto in fuga, ma…

Raid russo su un grattacielo a Zaporizhzhia: almeno 17 morti e 44 feriti

Anche ieri la città nella morsa dell’occupazione russa, aveva subito un attacco missilistico che aveva provocato altri 17 morti. Una spirale di morte e di distruzione da cui la popolazione cerca di evadere. Ma passare un checkpoint russo non è facile. Non a caso, da ieri, ha riferito il sindaco di Meltopol, Ivan Fedorov, citato dai media ucraini, una colonna di circa 6000 auto sarebbe bloccata a posto di blocco russo che si trova a Vasylivka, nella regione di Zaporizhzhia. Uno snodo cruciale che permette di passare dalla zona occupata dai russi a quella sotto il controllo ucraino.

Difficile abbandonare la regione: 6000 auto bloccate al checkpoint russo

Secondo il resoconto di Fedorov, però, i russi avrebbero lasciato passare un centinaio di auto, poi avrebbero sbarrato il passaggio per il weekend. Niente da fare, quindi, per quella sterminata fila di auto, con gente – riferisce l’Adnkronos – in attesa di passare da almeno dieci giorni. Ancora ansia e disperazione in quel quadrante martoriato dell’Ucraina, dove lo spiraglio di speranza fatica a rimanere aperto.