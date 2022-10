Sondaggio Swg: Fratelli d’Italia cresce di quasi un punto a settimana e vola al 27,5. 5Stelle a un passo dal Pd

Ancora in crescita Fratelli d’Italia. Ulteriore calo del Pd di Letta a mezzo punto dai 5Stelli guidati da Conte. Lo rileva un ultimissimo sondaggio Radar-Swg sulle intenzioni di voto a poco più di 15 giorni dall’esito delle urne. Che hanno decretato la vittoria del partito di Giorgia Meloni, premier in pectore del prossimo governo di centrodestra. Sfogliando le tabell del sondaggio si scopre che Fratelli d’Italia raggiunge quota 27,5%. Seguono i dem con il 17,5% tallonati dai 5Stelle che si piazzano al 17%. Dietro ancora la Lega all’8,3%, Azione-Iv all’8% che supera di misura Forza Italia quotata al 7,4%. Infine Verdi-Sinistra al 3,8% e Più Europa al 3,1%.

Swg: Fratelli d’Italia tocca il 27,5%, in calo il Pd al 17,5

Sui lavori in corso per la nascita del nuovo esecutivo gli italiani dimostrano ottimismo e fiducia nelle capacità della futura premier. “Emergono diversi contrasti tra i partiti del centrodestra, ma Meloni riuscirà a gestirli”. È la risposta di quasi metà degli intervistati (46%) alla domanda sulle trattative e i contrasti che stanno emergendo nel centrodestra. Soltanto per uno su tre (il 34%) invece “la formazione del governo sarà travagliata”. Sulla durate della legislatura, invece, gli italiani sono più indecisi. Il 25% infatti ritiene che un governo Meloni possa arrivare a fine legislatura. Per il 26% durerà poco mentre il 31% scommette che durerà diversi anni anche se non fino a fine legislatura.

Gli elettori di centrodestra preferiscono ministri politici

Quanto al profilo dei prossimi ministri gli elettori di centrodestra mostrano di preferire i politici ai tecnici. Secondo il sondaggio Radar-Swg il 64% degli elettori vorrebbe un esecutivo con una minoranza di tecnicio. L’ipotesi di Matteo Salvini al Viminale ottiene un sostegno compatto da parte dei leghisti e una reazione positiva anche da una larga maggioranza degli elettori di Fratelli d’Italia e Forza Italia.