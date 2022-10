Sondaggio, fiducia boom per la Meloni. Letta sempre più giù nel gradimento degli italiani

Fiducia boom per Giorgia Meloni mentre Enrico Letta s’inabissa. È questo, in estrema sintesi, il senso del sondaggio effettuato per Repubblica dall’istituto Demos di Ilvo Diamanti. La leader di Fratelli d’Italia schizza letteralmente in alto nel gradimento degli italiani guadagnando ben 12 punti in un solo mese. Ora è a quota 53 per cento. Storia completamente opposta racconta il segretario del Pd, attestato su un magro 25 per cento mentre il suo partito deve vedersela sempre più da vicino con il M5S. I due partiti sono ora a poca distanza l’uno dall’altro: i dem sono scivolati sotto il 18 per cento (17,8, per l’esattezza) mentre i grillini sono attestati al 16,8.

La leader di FdI al 53% (+12 in un mese)

Ma torniamo al gradimento dei leader. L’exploit della Meloni pone la leader di FdI al di sopra di tutti gli altri seconda solo al premier in carica Mario Draghi (63 per cento) e al presidente Mattarella, che però è da considerare fuori quota. È 10 punti sopra Giuseppe Conte, 20 sopra Silvio Berlusconi ed Emma Bonino, 22 in più di Matteo Salvini. Quanto al sondaggio sulle intenzioni di voto ai partiti, anche qui Fratelli d’Italia fa registrare un aumento di qualche decimale rispetto alle trionfali elezioni di due settimane fa. Ora è al 26,4 per cento.

Il sondaggio è di Repubblica

Di Pd e M5S si è già detto mentre c’è da registrare il sorpasso di Forza Italia (8 per cento) ai danni della Lega, scesa al 7,9. Stabile al 7,8 per cento il Terzo polo (Azione più Italia Viva) mentre guadagna lo 0,6 l’alleanza rosso-verde di Bonelli e Fratoianni, ora attestata al 4,2 per cento. Arriva sopra la fatidica soglia del 3 per cento, ma ormai fuori tempo massimo, +Europa della Bonino, che il 25 settembre era rimasta al di sotto non partecipando alla distribuzione dei seggi. Un incremento di due decimali (da 1,9 al 2,1 per cento) il sondaggio Demos lo attribuisce anche a Italexit di Gianluigi Paragone.