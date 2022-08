Il sondaggio di “Repubblica”: Meloni premier, FdI primo partito e centrodestra sopra di 15 punti

Prosegue la crescita di FdI, che si conferma primo partito alla guida di una coalizione di centrodestra ampiamente maggioritaria, con Giorgia Meloni prima fra i leader politici che gli italiani vorrebbero come premier. Segue il Pd, che ben lontano dal risollevare il centrosinistra, anche con l’apporto di Carlo Calenda, e con Enrico Letta penultimo nella classifica dei potenziali premier. Il sondaggio Demos per l’Atlante politico di Repubblica, conferma l’andamento delle intenzioni di voto da parte degli italiani, facendo emergere, scrive Ilvo Diamanti, «tendenze piuttosto chiare», tra le quali la prima è la «netta prevalenza dei partiti di centrodestra».

Il consenso partito per partito nel sondaggio di “Repubblica”

FdI si attesta al 23,4%, seguito dal Pd al 22,1%, dalla Lega al 13,2%, dal M5S all’11 e da Forza Italia all’8,3%. Più staccati si trovano Azione e +Europa al 5,3%, Europa verde e Sinistra Italiana al 3,6%, Italia Viva al 2,8%, Italexit al 2,7%, Articolo 1-Mdp al 2,5%. Il paragone è con i dati di maggio e mostra una crescita di consenso per tutti i partiti, tranne M5S, Lega e Ev-SI.

Il centrodestra supera il centrosinistra di 15 punti

In termini di coalizione, dunque, il centrodestra anche in questo sondaggio si conferma in largo vantaggio con il 44,9% dei consensi a fronte del 29,9% del centrosinistra composto da Pd, Azione e Articolo 1, che anche con il 3,6% di Ev-SI manterrebbe una distanza siderale dal centrodestra. Ne sono consapevoli anche gli italiani, che nel 62% si dicono convinti della vittoria del centrodestra, mentre solo nel 19% scommette sul centrosinistra e solo il 10% sul M5S, mentre il 3% dice altro e il 6% non sa rispondere.

Meloni in cima alla classifica di chi gli italiani vorrebbero come premier

Demos, nel suo sondaggio per Repubblica, ha chiesto anche agli italiani chi vorrebbero come premier. Al primo posto resta Mario Draghi, con il 21% dei consensi. Seguono al 12% Giorgia Meloni e Giuseppe Conte, il quale evidentemente si giova a sua volta del fatto di essere già stato a Palazzo Chigi. Dunque, Meloni risulta prima fra i leader politici per gradimento. La seguono Silvio Berlusconi al 6%, Enrico Letta al 4% e Matteo Salvini al 3%,