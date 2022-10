Santoro e Floris, il delirio degli sconfitti: ora spunta pure il paragone tra la Meloni e Hitler

Non hanno digerito la sconfitta. E non hanno nemmeno capito che la criminalizzazione è un boomerang perché a certe “fantasiose bombe” non crede più nessuno. Adesso spunta persino il confronto storico tra Hitler e la Meloni. Un vero delirio. Le parole di Michele Santoro spiazzano lo studio di DiMartedì. Un paragone incredibile, inaccettabile, un vera e propria follia. E siamo alle comiche quando corre pure a rassicurare: «Io non so se la Meloni ha le capacità che aveva Hitler, francamente a me non sembra…». Parole alle quali ha replicato ironico Giovanni Floris: «Speriamo, pure…». «Sì, da questo punto di vista possiamo stare più tranquilli – ha continuato Santoro – è più alla nostra portata. Con lei ce la possiamo fare e non ci spaventa tanto».

Il tutto è nato da una discussione sul nazismo. «È nato nelle birrerie di Monaco – ricorda Santoro –, Hitler andava a parlare in quelle birrerie e i socialisti andavano a contestarlo, mandavano gli operai per disturbare Hitler. Che succedeva? L’oratore socialista interveniva e nessuno ci capiva niente. Poi parlavano i nazisti, con un linguaggio chiaro e diretto alle orecchie di chi li ascoltava. Ecco il motivo per cui quelli che erano andati a menargli alla fine battevano le mani. Questa è la situazione».

«Io te la rovescio – azzarda Floris –: ma se nelle birrerie si aspettano le parole dei nazisti, come fa a dirle il Pd?». «Ma questo è un errore gravissimo. La prima cosa che ha fatto il Nazismo una volta salito al potere è stato adottare il piano sul lavoro del partito socialdemocratico. Cioè quello che i socialisti avevano approntato. Loro lo hanno applicato e messo in pratica, nella loro prima fase. Dobbiamo stare molto attenti, perché quest’attenzione al sociale…».

«Sta succedendo qualcosa del genere in Italia?», ha domandato Floris. E poi la risposta sulla leader di FdI: «Beh, io non so se la Meloni ha le capacità di Hitler, francamente a me non sembra…».