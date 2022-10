Samantha Cristoforetti sta per tornare a casa: il rientro è previsto per stasera

Dopo il rinvio per maltempo, è slittata a oggi la partenza della navetta Crew Dragon Freedom con l’equipaggio Crew 4, del quale fa parte l’astronauta Samantha Cristoforetti, dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa). La missione dovrebbe atterrare questa sera alle 23.43 nel Golfo del Messico.

Samantha Cristoforetti, il ritorno sulla Terra rinviato di nuovo

L’astronauta italiana è pronta già da ieri a rientrare a casa. Nel pomeriggio di mercoledì ha passato il comando della Stazione Spaziale Internazionale al collega Sergey Prokopyev, dell’agenzia spaziale russa Roscosmos dicendo: «Grazie all’Italia, il mio Paese, per l’opportunità che mi ha offerto di essere a bordo della Stazione Spaziale», ha detto Samantha orgogliosa e soddisfatta. E allora: saluti fatti, passaggio di consegne al nuovo comandante della Iss – il russo Sergey Prokopyev – concluso. Preparativi per il rientro terminati. Siamo agli ultimi dettagli. Ma quando il conto alla rovescia stava per partire, è scattato il rinvio.

Le condizioni meteorologiche non consentono l’ammaraggio

L’astronauta italiana Samantha Cristoforetti, dal 28 settembre scorso comandante della Stazione spaziale internazionale, è pronta a fare ritorno sulla Terra dove non vede l’ora di riabbracciare parenti e amici. E di «fare una bella doccia»… AstroSamantha e gli americani Bob Hines, Kjell Lindgren e Jessica Watkins che viaggeranno con lei sulla navetta, sono pronti. L’ammaraggio, precisano dalla Nasa, è atteso per questa sera alle 23.43 nel Golfo del Messico.

Il tweet del rientro di Samantha Cristoforetti prima di sapere del rinvio

«Ci stiamo preparando per la partenza e l’ammaraggio!», ha twittato l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea poco prima del monitoraggio delle condizioni meteo che ieri hanno obbligato a rinviare il viaggio di rientro sulla Terra. «Ecco, è stata la mia ultima notte in assenza di peso, la prossima volta che andrò a dormire sarà in un letto. Agrodolce!», ha cinguettato Samantha in vista del ritorno a casa…