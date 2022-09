Dopo Meloni, Cristoforetti e Ferrieri Caputi: chi dice donna dice Italia

Samanta Cristoforetti, che diventa ufficialmente comandante della Stazione spaziale internazionale; Maria Sole Ferrieri Caputi, che sarà la prima donna ad arbitrare una partita di calcio si serie A; e poi, naturalmente, Giorgia Meloni, proiettata a diventare il primo presidente del Consiglio donna. Mai come questa settimana le donne italiane hanno mostrato tutte le loro potenzialità, e con un tratto particolarmente significativo: tutt’e tre, ciascuna nel proprio ambito, hanno raggiunto i loro traguardi e scritto una pagina di storia – nazionale e non solo – con la forza della competenza, della preparazione e della tenacia.

Chi è Maria Sole Ferrieri Caputi, primo arbitro donna in Serie A

Ferrieri Caputi, livornese, classe 1990, laureata in Scienze Politiche a Pisa e in Sociologia a Firenze, un lavoro a Bergamo in un centro studi di diritto del lavoro e un ruolo di ricercatrice universitaria, arbitrerà domenica Sassuolo-Salernitana. Un traguardo raggiunto dopo aver iniziato giovanissima la carriera arbitrale e aver debuttato tra i professionisti nel 2015 con la partita Levito-Atletico San Paolo. Anche se l’esordio nella massima serie avverrà domenica, Ferrieri Caputi ha già diretto una formazione di Serie A la scorsa stagione con l’incontro per i sedicesimi di finale di Coppa Italia Cagliari-Cittadella. Fu una partita segnata da diverse situazioni difficili, ma il suo operato è stato giudicato ottimo dal designatore arbitrale e, grazie anche a quella prestazione, si è guadagnata l’incarico di domenica che la incorona anche come terzo arbitro donna di sempre nei tre top-5 campionati europei, dopo Bibiana Steinhaus (in Bundesliga) e Stéphanie Frappart (in Ligue 1).

Samantha Cristoforetti comandante della Stazione spaziale internazionale

Non ha bisogno di presentazioni Samantha Cristoforetti, astronauta italiana il cui valore da anni è conosciuto e riconosciuto a livello globale. Ieri, dopo l’annuncio di un paio di settimane fa, ha ufficialmente preso il comando dell’Iss, subentrando al cosmonauta russo dell’Expedition 67 Oleg Artemyev, e diventando così, con una cerimonia trasmessa in diretta allo spazio, la prima astronauta donna italiana ed europea alla guida della Stazione spaziale. «È un privilegio rappresentare l’Europa e l’Italia. Grazie davvero all’Italia e a tutte le italiane e a tutti gli italiani che mi hanno sempre supportata in questa missione», ha detto il comandante Cristoforetti, parlando di «un privilegio e un onore» ottenuto «grazie a tutte le conquiste che l’Italia ha raggiunto in ambito spaziale».

Le congratulazioni di Giorgia Meloni a Ferrieri Caputi e Cristoforetti

Tanto a Ferrieri Caputi, quanto a Cristoforetti sono arrivate in queste ore le congratulazioni dell’altra grande protagonista di questa settimana carica di straordinari risultati per le donne italiane: Giorgia Meloni. «In bocca al lupo a Maria Sole Ferrieri Caputi, prima donna arbitro designata a dirigere una gara di Serie A. Un traguardo guadagnato sul campo, per merito e senza scorciatoie. Siamo con te», ha scritto oggi Meloni, che ieri ha rivolto i suoi auguri a Cristoforetti, «la prima donna italiana ed europea a ricoprire questo importante e delicato incarico. A lei vanno i nostri migliori auguri. Che sia fonte di ispirazione per tutti noi». «Forza», ha concluso la leader di FdI.