Sallusti punzecchia la Gruber: “La Meloni si fa chiamare presidente per far arrabbiare te…” (video)

Alessandro Sallusti ha una dote rara, di questi tempi: riesce a far sorridere Lilli Gruber, di pessimo umore dal 25 settembre, anche con ironia cattiva su vicende politiche. Come ieri sera, quando a “Otto e mezzo”, il direttore di Libero ha così risposto alla solita domanda acida della Gruber sulla Meloni, stavolta a proposito della decisione di farsi chiamare il presidente e non la presidente del Consiglio. “Secondo me Giorgia Meloni lo fa per due motivi. Il primo è che l’unica donna con le palle in quel mondo lì e quindi usa il maschile. Il secondo motivo è che, secondo me, Meloni vuole far arrabbiare te, Lilli, non vedo un altro motivo”. La conduttrice sorride amaro: “Ma io non mi arrabbio manco per niente, seguo solo delle mie regole che sono regole sintattiche e grammaticali”. Poi arriva la battutona della virologa Antonella Viola: “Vuol dire che mi permetterò di chiamare Salvini ‘la signora vicepresidente del Consiglio”.