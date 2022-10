Sallusti gela la Gruber: “Boldrini e Bertinotti molto più faziosi di La Russa e Fontana” (video)

Nella giornata più difficile per il centrodestra a causa dello scontro tra Berlusconi e la Meloni, la sinistra politica e giornalistica si lancia all’attacco della coppia di presidenti delle Camere appena eletta, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa. A “Otto e mezzo“, su La 7, Lilli Gruber si scatena e in collegamento con Alessandro Sallusti prova a stuzzicarlo, ma il direttore di Libero replica per le rime. “Gli italiani hanno deciso di premiare Meloni e Salvini più di Berlusconi. La decisione è stata presa democraticamente nelle urne. Dopodiché mi stupisco di chi si stupisce che la destra che vince le elezioni metta persone di destra nelle istituzioni. Non penso che la Boldrini e Bertinotti fossero meno di parte di Fontana e La Russa. Essere di destra non vuole dire essere dei nazisti o dei criminali…”.