Crisi isterica della Gruber per l’elezione di La Russa: “I fiori alla Segre? Ma che pacificazione…” (video)

“Ma insomma, basta con questa storia dei fiori, il nuovo presidente del Senato ha solo dato dei fiori a una senatrice di 92 anni, una galanteria,ma che c’entra la pacificazione, ma per carità, fatela finita…”. L’elezione di Ignazio La Russa alla presidenza del Senato non è andata giù a Lilli Gruber, che non sapendo cosa dire per contestare un voto democratico, per quanto sofferto nel centrodestra, se la prendeva con quel gesto bucolico che aveva tanto anche di “politico” , viste le parole pronunciate poco prima dalla senatrice Segre.

I fiori, la Gruber e la “pillola” indigesta di La Russa

“Sono solo fiori…”, attacca la Gruber, ma in studio il direttore dell’Ansa, Luigi Contu, obietta: “E’ un gesto che arriva dopo le parole di La Russa, che aveva dichiarato di condividere tutto, ma proprio tutto, quello che aveva detto la Segre…”. Gli fa eco Francesco Specchia, in collegamento: “Ma più di quello che doveva fare La Russa?”. Ma la Gruber non si arrende: “Ma non ho sentito la parola anti-fascismo nel discorso di La Russa…”, e il volto si colora di verde dalla rabbia. In sintesi, l’ha presa bene, benissimo…