Renzi rottama Italia Viva e terzo polo: via dai social il vecchio simbolo. Da oggi c’è Renew Europe

Spazio a Renew Europe. Parola d’ordine: “rinnovamento europeo”, “rinascimento” sulle orme del rassemblement di Macron al Parlamento europeo. È l’ultimo mantra di Matteo Renzi in versione rottamatore. Che, archiviata la deludente fase elettorale, manda in pensione sui social la grafica, i simboli e i loghi utilizzati fino al 25 settembre. Lo sguardo dell’ex premier alleato con Calenda è al 2024. “Alle prossime elezioni europee il nostro spazio crescerà. Noi siamo il futuro”, ha spiegato con la consueta umiltà.

Renzi rottama Italia Viva, via il simbolo dai social

Detto fatto. Da alcuni giorni sulle varie home page di Italia Viva e di Renzi campeggia in bella vista su sfondo blu il logo di Renew Europe. Che, in realtà, era stato già inserito ma in modo defilato nel simbolo elettorale del Terzo polo. Una indicazione chiara arrivata da Renzi in persona allo staff che lo segue per la comunicazione social già all’indomani delle elezioni. Su Twitter e Facebook è addirittura sparito anche il logo di Italia viva per lasciare tutto lo spazio della home page a RE.

Spazio a Renew Europe, ma i renziani non si allineano

Un’accelerazione improvvisa che almeno sui social sembra avere preso in contropiede anche i renziani doc. Tanto che Nicola Danti, eurodeputato di Italia Viva e vicepresidente del gruppo di Renew Europe a Strasburgo, sulla sua pagina Twitter sfoggia ancora il doppio logo Iv/RE. Mentre Ettore Rosato, presidente di Iv, ha lasciato la sua pagina social ferma ancora al 25 settembre. Con in bella mostra il logo elettorale del Terzo Polo, il nome di Calenda in primo piano e lo slogan ‘Italia, sul serio.