Renzi, cannonate al Pd: se scelgono la Schlein finiscono nelle braccia di Conte e Casalino

«Se alla guida del Pd va la Schlein prevedo una bellissima, grande alleanza a sinistra con Conte, Bettini, D’Alema. E noi alle prossime elezioni saremo la maggioranza. Una sinistra in quel modo è condannata a perdere». Matteo Renzi, a “Zona bianca”, riserva una stoccata dopo l’altra ai dem. E ironizza: «Auguri di buon lavoro a Schlein, Bettini e Conte, li vedo bene insieme». E aggiunge: «Se la Schlein va alla segreteria mezzo Pd viene da noi, è un dato di fatto. Se Pd e Cinquestelle si mettono d’accordo, chi ha l’animo riformista non può stare con Conte e Casalino».

Renzi; «Il governo Meloni? Se sono bravi andranno avanti»

“Noi faremo l’interese del Paese. Se fa cose giuste noi siamo con la Meloni, se sbaglia saremo contro la Meloni. Mi sembra molto giusto per il voto degli italiani, se sono bravi andranno avanti se no falliranno». Il presidenzialismo? «Questo argomento è improprio rispetto ai 1300 euro di bollette che dovranno pagare gli italiani, passerà in secondo piano. Lo affronteremo il prossimo anno». Poi, a margine di un’iniziativa a Firenze, tenta di galvanizzare i suoi; «Noi abbiamo preso 15% a Firenze, il futuro è davanti a noi. Alle europee lo spazio politico per noi crescerà. C’è molta amarezza per il governo Meloni, ma adesso tocca a loro. Noi siamo il futuro».