Pescara, un cinghiale fa irruzione in una materna a Bussi. Il sindaco: «Bimbi spaventati e danni»

Paura in un asilo a Bussi sul Tirino, in provincia di Pescara: una famiglia di cinghiali ha fatto irruzione in una struttura. Prima ha sfondato la rete di recinzione del giardino e poi il vetro della porta d’ingresso. Come riporta l’Ansa.it, in pochi attimi il cinghiale più grande è poi entrato provocando il panico generale.

Cinghiale irrompe all’asilo: il racconto del sindaco

«Ha sfondato una vetrata accanto alla porta d’ingresso e si è ritrovato nell’atrio, dove ha buttato a terra un pannello, ha fatto cadere un armadietto e un vaso. Ha causato danni, insomma». Così il sindaco di Bussi sul Tirino (Pe), Salvatore Lagatta, racconta, all’Adnkronos, il blitz di un cinghiale, avvenuto stamattina nell’asilo comunale di via Papa Giovanni XXIII. Erano circa le 10, quando l’ungulato ha fatto irruzione nella materna.

Cinghiale all’asilo: la paura dei bambini

«Alcuni bambini, da lontano, – prosegue il primo cittadino – l’hanno visto e si sono spaventati. Per fortuna erano tutti in un’altra zona e in aula. Comunque sono andato da loro a rassicurarli, fino a che non sono arrivati i genitori che li hanno portati a casa. Subito ho emesso ordinanza di chiusura del plesso scolastico e da domani cominceranno le riparazioni e i lavori di messa in sicurezza, con delle reti di protezione, che abbiamo già predisposto. E’ il dramma – dice – dei cinghiali che si aggirano in paese, che è tra montagne e zone boscose. La Regione ha predisposto un piano di abbattimento ma qui non è stato ancora messo in atto: ho convocato i cacciatori individuati, che mi dovranno spiegare perché non si sono ancora attivati. Non è che questo risolve il problema, ma dove si spara questi animali si allontanano».

«Aveva i piccoli al seguito»

E poi ancora: «Era sicuramente un esemplare femmina perché aveva piccoli al seguito, ma questi non sono entrati. I figli… si sono rifiutati di andare all’asilo».