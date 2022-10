L’ennesima gaffe del Pd: Scotto attacca la Meloni sul 25 Aprile ma sbaglia la data (video)

Dalle colonne del Foglio e dalla pagina Twitter del giornalista Luciano Capone, emerge un’altra clamorosa gaffe del Pd andata in scena due giorni fa alla Camera, durante il dibattito sulla fiducia al governo Meloni. Il deputato Arturo Scotto, peraltro sinistramente seduto accanto a Deborah Serracchiani, protagonista di un altro clamoroso scivolone sul “maschilismo” della destra, ha fatto un bel po’ di confusione sulle date, dopo aver ripreso la Meloni sui presunti silenzi a proposito del 25 Aprile.

La sinistra che bacchetta il premier ma non conosce la storia

“Lei nemmeno oggi è riuscita a pronunciare la parola ’25 aprile’. Quella fu la rinascita della patria. Vede signora presidente: la guerra civile terminò il 25 aprile del 1945, con la nascita della Repubblica. Non faccia confusione con le date. Noi saremo qui tutti i giorni a ricordarglielo…”. Arturo Scotto praticamente confonde il 25 Aprile 1945 con il 2 Giugno 1946, la Liberazione con la Festa della Repubblica, come fa notare Capone sul Foglio. E sulla sua pagina twitter fioccano gli sfottò per quello svarione con il quale l’ex comunista ha confuso la liberazione dal nazifascismo del 25 Aprile, giorno della liberazione di Milano, con la nascita della Repubblica che avvenne il 2 Giugno del 1946 dopo il referendum, un anno e passa dopo. Tutt’altro, insomma, le basi della storia.

“La meravigliosa ultrasinistra italiana che canta bella ciao ma che non sa le date in cui si è fondata la Repubblica. Sono certo conosce ogni ricorrenza della rivoluzione di Ottobre“, commenta uno. “La guerra civile andò avanti anche dopo (consiglio la lettura de “il sangue dei vinti” di Pansa). Ma il tema richiederebbe interlocutori di livello e non ideologizzati. Forse tra 100 anni, ma ora è impossibile”, scrive un altro. “Fa la morale sulle date sbattacchiando braccio e foglio e poi sbaglia le date. Ridiculus...”.

Il video della gaffe del Pd Scotto con la Meloni sulla data della Repubblica