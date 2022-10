L’autogol della Serracchiani, “asfaltata” col sorriso dalla Meloni: “Sono io che sto dietro agli uomini?”

Incredibilmente, nel corso del dibattito sulla fiducia, Deborah Serracchiani, una delle esponenti di spicco del Pd mai valorizzata come donna per una leadership dal suo partito, ha accusato Giorgia Meloni di volere donne subalterne agli uomini. “Una donna presidente del Consiglio è un fatto storico. Temo però l’idea che il ‘tetto di cristallo’ di cui lei ha parlato si chiuda per una politica del suo governo che già scorgiamo che vuole le donne un passo indietro agli uomini e dedite solo a famiglia e figli: speriamo di sbagliarci. Se questi timori dovessero concretizzarsi troverà in Parlamento una opposizione fermissima”, ha detto la capogruppo del Pd, che si è così esposta alla ironica replica della Meloni.

Serracchiani si becca la replica di Giorgia Meloni

In sede di replica al dibattito della Camera, la Meloni ha punto la Serracchiani. “Ho sentito dire che io vorrei le donne un passo dietro agli uomini… Onorevole Serracchiani, le sembra che io stia un passo dietro agli uomini? Non so da che cosa lei abbia evinto questa lettura me le debbo dire che non la condivido. Io stamattina io ho parlato di lavoro, di welfare, di una società che non costringa a scegliere tra lavoro e maternità. Certo ho parlato anche di natalità e di famiglia”. Lo ha detto Giorgia Meloni nella sua replica alla Camera.