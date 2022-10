Formigli straparla ancora, Rita Dalla Chiesa lo smaschera e lui va su tutte le furie (video)

Scontro a distanza tra Corrado Formigli e Rita Dalla Chiesa, che su Twitter ha postato un duro sfogo contro ciò che il conduttore di Piazzapulita stava dicendo su Antonio Tajani, che a suo dire non sarebbe adatto a fare il ministro degli Esteri perché non abbastanza netto nel dichiarare le sue posizioni atlantiste e pro Ucraina.

Rita Dalla Chiesa: «L’attacco di Formigli a Tajani non è accettabile»

«No, non è accettabile l’attacco di Corrado Formigli ad Antonio Tajani. Se c’è una persona che ha sempre preso una posizione forte e decisa a favore dell’Ucraina è sempre stato lui. Non ammetterlo non è onesto né corretto», ha scritto la giornalista e parlamentare di Forza Italia, suscitando una reazione in diretta del giornalista.

La replica in diretta a “Piazzapulita”

«Questo signor Tajani vuole andare a fare il ministro degli Esteri? Abbia il coraggio di dire che il suo capo ha detto una caz…ta e che non si possono dire queste cose, altrimenti non sei degno di andare alla Farnesina», ha commentato Formigli, infervorandosi oltre modo, invitando a lasciar perdere l’onestà e la correttezza e recriminando sul trattamento ricevuto da chi aveva espresso nel tempo posizioni filo-russe. Dando, insomma, l’idea di trovarsi un tantino in difficoltà rispetto al rilievo mosso da Rita Dalla Chiesa. E, soprattutto, confermando che per certi ambienti non contano le azioni di una vita (come nel caso di Tajani), le posizioni assunte con coerenza (come quelle ribadite da tutta Forza Italia e dallo stesso Berlusconi rispetto alle frasi di quegli audio rubati e decontestualizzati), le testimonianze a supporto di quelle evidenze (come gli interventi del Ppe a conferma della linea senza ambiguità di Forza Italia), ma solo i loro atti d’accusa, che sono già atti di condanna senza possibilità d’appello e fa niente che tutte le “prove” indichino il contrario di quello che dicono.