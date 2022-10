Fiducia, Meloni presenta il «manifesto programmatico» del governo. Segui qui la diretta

Un discorso pensato come «un manifesto programmatico, che ambisce ad essere la base di lavoro di un’intera legislatura». È quello che Giorgia Meloni ha preparato per la fiducia a Camera e Senato, su cui il primo voto è atteso a partire dalle 19 di oggi. Benché nulla sia trapelato nel dettaglio, è emerso che nel suo intervento Meloni resterà saldamente ancorata al programma con cui il centrodestra si è presentato agli italiani, dalla lotta al caro bollette al posizionamento internazionale dell’Italia. Temi rispetto ai quali, in un momento tanto delicato, il presidente del Consiglio rilancerà volontà e necessità di procedere uniti con il faro dell’interesse nazionale.

I tempi della fiducia al governo Meloni

Dopo il discorso alla Camera, Meloni intorno alle 12.30 consegnerà il testo al Senato. La discussione generale a Montecitorio si svolgerà tra le 13 e le 17 e al termine del dibattito il premier terrà l’intervento di replica, che dunque è atteso tra le 17 e le 17.30. Successivamente si terranno le dichiarazioni di voto, per il quale poi si procederà intorno alle 19. L’esito, infine, è previsto attorno alle 20.30. La fiducia al Senato, invece, è attesa per domani.

La diretta anche sulla pagina Facebook di Giorgia Meloni

Come di consueto, il discorso del premier sarà trasmesso in diretta Tv e sui canali parlamentari. Ma ieri sera su Facebook, Meloni ha anche annunciato che il «passaggio fondamentale nel quale chiederemo la fiducia al Parlamento» sarebbe stato trasmesso in diretta anche sulla sua pagina Facebook. Una scelta che sembra voler ribadire ulteriormente come quegli impegni assunti davanti alle Camere sono impegni assunti davanti agli italiani.