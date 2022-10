Meloni al lavoro sul discorso di fiducia: sarà manifesto programmatico dell’intera legislatura

Giorgia Meloni è al lavoro dopo l’insediamento di ieri a Palazzo Chigi, il primo Consiglio dei ministri del Governo e l’incontro informale con il presidente francese Macron. Il premier ha lavorato anche oggi sui dossier al centro dell’agenda politica e sta mettendo a punto il discorso che terrà domani alla Camera per chiedere la fiducia dell’Aula di Montecitorio. L’intenzione della Meloni, fanno sapere fonti di Palazzo Chigi, è quella di tracciare un manifesto programmatico che ambisce ad essere la base di lavoro di un’intera legislatura, a conferma della natura fortemente politica del governo e con l’obiettivo di dare seguito concreto e attuazione agli impegni assunti con i cittadini italiani in campagna elettorale.

Il cronoprogramma della fiducia al governo: Meloni parla alle 11 a Montecitorio

Nella giornata di domani, prima a Montecitorio e il giorno dopo al Senato, Giorgia Meloni chiederà la fiducia del Parlamento per iniziare l’attività del governo di centrodestra. Domani, a partire dalle ore 11, il presidente del Consiglio interverrà nell’Aula della Camera per il discorso programmatico per la fiducia al governo. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Il voto sulla fiducia al governo prenderà il via alle ore 19, con la prima chiama. L’esito della votazione è atteso dopo le ore 20.

Oggi pomeriggio il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, ha formalizzato, comunicandola all’aula della Camera, la nomina di Giorgia Meloni a presidente del consiglio e ha quindi elencato la squadra dei ministri del nuovo esecutivo. Applausi dai deputati del centrodestra presenti in aula. E’ stata inoltre approvata l’integrazione del decreto lette contro il caro benzina tra le competenze delle commissione Speciale.

Meloni a Bruxelles? Non è in programma questa settimana

Sul fronte internazionale, non è in programma per questa settimana un incontro a Bruxelles tra la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e il presidente del Consiglio, Meloni. Lo rende noto il portavoce della Commissione, Eric Mamer. Tra la numero uno di Palazzo Berlaymont e Meloni «c’è stato un colloquio telefonico e, come ha detto nel corso della conversazione, sarà un piacere per la presidente della Commissione incontrare di persona la presidente del Consiglio italiana», ha aggiunto Mamer.