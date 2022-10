È latitante, ma continua a riscuotere il reddito di cittadinanza: la sfacciataggine gli costa cara

Condannato, latitante e con il reddito di cittadinanza. È l’identikit di un 45enne arrestato nel napoletano proprio mentre si accingeva a riscuotere il sussidio. L’uomo era stato condannato a oltre 5 anni e 4 mesi e da luglio era destinatario di un ordine di carcerazione firmato dal Tribunale di Firenze. Misura mai eseguita, però, perché si era reso irreperibile. Ciononostante, durante la latitanza ha continuato a percepire e ritirare il reddito di cittadinanza, offrendo così una traccia agli investigatori.

I Carabinieri, che hanno compiuto l’arresto a Giugliano, per rintracciare l’uomo, oltre a monitorare i social e il web, hanno infatti scandagliato i suoi movimenti finanziari, scoprendo che beneficiava del reddito di cittadinanza e che qualcuno prelevava sistematicamente l’intero sussidio poco dopo il bonifico di accredito. Operazione compiuta ogni volta in un ufficio postale differente, soprattutto in provincia di Napoli.

Gli uomini dell’Arma sono così arrivati a identificare sei uffici postali, fra i quali quello di Giugliano, nei quali era ipotizzabile sarebbe avvenuto il prossimo prelievo e dove hanno realizzato appostamenti nei giorni dell’accredito. Una strategia che ha funzionato: il 45enne si è presentato in bici elettrica in uno dei sei uffici individuati, finendo così arrestato e trasferito nel carcere di Poggioreale. Grosso modo un mese fa, sempre nel Napoletano, era emerso un caso simile con l’arresto di un killer della camorra latitante: anche lui percepiva il reddito di cittadinanza.