“C’ero io, Biden, Putin e il Papa…”. Berlusconi racconta la barzelletta del paracadute (video)

Dopo aver smentito di aver raccontato ai suoi parlamentari di regali “recenti” di Putin, tra cui bottiglie di vodka e lettere d’amicizia – Silvio Berlusconi, all’uscita dalla riunione dei gruppi parlamentari, alla domanda sul leader russo ha risposto con una barzelletta, che aveva già raccontato su TikTok. Protagonisti, lui, il Papa, Biden e Putin, i grandi della terra, con un paracadute in meno a disposizione…

Berlusconi e la barzelletta sul Papa e Putin

“C’è un aereo in viaggio sull’Atlantico e sull’aereo ci sono Joe Biden, Vladimir Putin, Silvio Berlusconi, il Papa e un suo giovane assistente. A un certo punto i due piloti si accorgono che, per un errore tragico, è stato riempito solo un serbatoio, guardano i consumi fino a quel momento e capiscono che entro i prossimi cinque minuti l’aereo precipiterà nell’oceano. E allora? E allora il pilota dice: tiriamo fuori i paracaduti. Indossano i loro due e poi dice al secondo: dai gli altri cinque agli altri. ‘Eh no capo, ce ne sono solo quattro’. ‘Come mai?’. ‘Non so, c’è stato un errore’. ‘Eh va beh, dagli i quattro… Si arrangeranno loro’. Allora Biden afferra il primo e dice: ‘Questo tocca a me perché sono l’uomo più potente dell’Occidente’. Putin prende l’altro e dice: ‘Questo tocca a me perché sono l’uomo più potente dell’Oriente’. Berlusconi si fa avanti e dice: ‘Questo tocca a me perché sono il politico più intelligente del mondo’. L’assistente guarda il Papa e gli dice: ‘Santità ecco il suo paracadute’. Il Papa risponde: ‘No grazie caro, guarda, io sono vecchio, ho vissuto una vita lunga e felice, mettitelo tu’. ‘No ma guardi che ne sono rimasti due’. ‘E come mai?’. ‘Eh, perché il politico più intelligente del mondo si è buttato con il mio zainetto!’.