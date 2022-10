Capigruppo di Camera e Senato, ecco tutti i nomi: confermati Lollobrigida e Ciriani per FdI

Mentre si va definendo la nuova squadra di governo, con il centrodestra impegnato negli accordi sui ministri che andranno a comporre il prossimo esecutivo, oggi è stata la volta dell’elezione dei capigruppo di Camera e Senato. Questa la composizione secondo quanto emerso finora dalle votazioni.

Chi sono i presidenti dei gruppi a Montecitorio

Francesco Lollobrigida è stato confermato capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. L’elezione, per acclamazione, nel corso della riunione del gruppo FdI di Montecitorio. Anche Riccardo Molinari è stato confermato per acclamazione: sarà capogruppo della Lega alla Camera. Alessandro Cattaneo sarà il presidente dei deputati di Forza Italia, dopo l’elezione per acclamazione. Debora Serracchiani è invece stata eletta capogruppo del Pd alla Camera dall’assemblea dei deputati dem. Il M5S si appresta a confermare Francesco Silvestri capogruppo a Montecitorio. Nel ruolo di vicepresidente vicario, a quanto si apprende, dovrebbe essere designata Vittoria Baldino e vicepresidente Agostino Santillo. Come tesoriere la scelta va su Emiliano Fenu, mentre saranno delegati d’aula Carmela Auriemma e Enrico Cappelletti. Mentre Matteo Richetti è stato eletto per acclamazione capogruppo di Azione – Italia Viva. Il presidente del Gruppo misto sarà invece un rappresentante delle minoranze linguistiche, il deputato altoatesino Manfred Schullian (Svp).

Tutti i capigruppo a Palazzo Madama

Il senatore Luca Ciriani è stato è stato eletto per acclamazione capogruppo di FdI a Palazzo Madama. Licia Ronzulli è stata eletta per acclamazione, su indicazione di Silvio Berlusconi, capogruppo di Forza Italia al Senato. Ronzulli è stata votata all’unanimità. Massimiliano Romeo è stato confermato capogruppo della Lega. Il gruppo Partito democratico – Italia democratica e progressista ha invece eletto presidente Simona Malpezzi. Barbara Floridia è stata eletta capogruppo M5S al Senato all’unanimità. La nuova vicepresidente vicaria è Alessandra Maiorino, Elisa Pirro tesoriera, Luigi Nave e Gabriella di Girolamo segretari d’aula. Raffalla Paita sarà invece il presidente dei senatori di Azione – Italia Viva.

In Senato ci sarà anche il gruppo parlamentare Civici d’Italia-Noi Moderati-Maie, che farà parte della maggioranza di centrodestra. Al gruppo hanno aderito i senatori Antonio De Poli, Giorgio Salvitti, Michaela Biancofiore, Giovanna Petrenga, Antonio Guidi e Mario Alejandro Borghese. Durante la riunione che si è svolta stamane a Palazzo Madama è stato eletto all’unanimità De Poli presidente del gruppo parlamentare. Il gruppo Misto di Palazzo Madama ha invece eletto all’unanimità il senatore Peppe De Cristofaro dell’Alleanza Verdi e Sinistra come presidente del gruppo: vicepresidente è stata eletta la senatrice Aurora Floridia (Avs).

Meloni augura buon lavoro a Lollobrigida e Ciriani

“Buon lavoro a Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani, riconfermati capigruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica”. Così Giorgia Meloni in un post su Fb. “Sono sicura – prosegue la leader di FdI – che continueranno a svolgere al meglio, con competenza e determinazione, il compito a loro affidato”.