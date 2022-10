Bolzano, una donna di 35 anni trovata morta in casa. Ipotesi femminicidio, si cerca il marito diretto in Albania

Un’altra vita di una donna spezzata dalla violenza. A Bolzano una giovane donna di 35 anni è stata uccisa nella sua abitazione. L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di domenica, dopo una segnalazione da parte dei parenti del marito, Avni Mecje. Nell’appartamento in viale Trieste la polizia ha rinvenuto il corpo della vittima. Per il momento la pista più accreditata sarebbe quella del femminicidio: si sta cercando il marito, che potrebbe essere diretto in Albania, leggiamo su Tgcom24. “L’uomo durante una telefonata avrebbe annunciato di dover scappare perché ricercato. Si sarebbe allontanato da Bolzano con la macchina e il telefono della moglie e potrebbe essere diretto in Albania, il suo paese d’origine”, ricostruisce l‘Ansa.

Bolzano, sospetto femminicdio. Si cerca il marito della vittima

La vittima è Alexandra Elena Mocanu, 35 anni originaria dalla Romania, da poco tempo viveva nel capoluogo altoatesino, dove lavorava come barista. L’uomo durante una telefonata avrebbe annunciato di dover scappare perché ricercato. Si sarebbe allontanato da Bolzano con la macchina e il telefono della moglie e potrebbe essere diretto in Albania, il suo paese d’origine.

La vittima faceva la barista

Per il momento non trapelano elementi certi sulla dinamica e sull’autore del delitto che comunque sarebbe riconducibile alla vita privata della donna. La vittima viveva in una palazzina al numero civico 42 di viale Trieste, nelle immediate vicinanze della piscina pubblica “Lido”. Si tratta di una zona residenziale, tra i fiumi Isarco e Talvera, a pochi passi dal centro storico di Bolzano. Agenti di polizia controllano l’accesso al condominio. Nell’appartamento è tuttora al lavoro la scientifica. Il corpo della donna è stato trovato avvolto in una coperta.

La piaga femminicidi

Se confermato, sarebbe l’ennesimo caso di violenza di genere in Italia. Oltre al delitto di Bolzano e ad altri recenti orrori come quello di Spinea, sono decine i crimini commessi contro le donne in questo 2022. Secondo l’ultimo report del Ministero degli Interni aggiornato al 16 ottobre 2022, finora sono stati commessi 230 omicidi e 86 vittime sono donne.