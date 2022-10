Blitz (fallito) alla Sapienza dei collettivi di sinistra per contestare il convegno di Azione Universitaria

Puntuali come l’influenza invernale, i collettivi di sinistra, i Centri sociali e altri svalvolati vari che, in questi ultimi anni, hanno digerito serenamente tutto, perfino il governo Draghi, la Costituzione calpestata, la libertà e il lavoro tolto agli italiani, ora rispuntano con tutto il loro armamentario dialettico, gli slogan antiquati e il corredo ideologico in stile anni di piombo per contestare, con un blitz, fallito, nella facoltà di Scienze Politiche alla Sapienza, (vedi foto) un convegno sul capitalismo organizzato da Azione Universitaria a cui partecipava il neo-parlamentare di Fratelli d’Italia, Fabio Roscani, Daniele Capezzone e due docenti della Facoltà di Scienze Politiche dell’Ateneo romano.

Ci sono stati, ovviamente, momenti di tensione per tenere a bada la cinquantina di scalmanati di sinistra, che, con cori e striscioni, hanno cercato di disturbare il convegno di Azione Universitaria conclusosi poi tranquillamente.

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine che per evitare tensioni e scontri con una carica di alleggerimento hanno respinto gli studenti bloccando loro l’accesso all’area del convegno.

Il gruppo dei collettivi, prima del tentativo di accedere a Scienze politiche, aveva organizzato un presidio davanti alla facoltà attaccando anche uno striscione con su scritto ‘Fuori i fascisti dalla Sapienza‘. Insomma il solito penoso teatrino preannunciato, peraltro, nei giorni scorsi sui propri Social dai disturbatori.

“In vista delle elezioni universitarie che si terranno dal 7 all’11 novembre stiamo organizzando tutta una serie di attività non soltanto in concomitanza con appuntamenti elettorali, così come in tutti gli Atenei d’Italia – spiega Domiziano Salviati, presidente di Azione Universitaria Roma. – Per questo abbiamo organizzato questo convegno per parlare di un tema, in questo caso il capitalismo. Però, a quanto pare, per determinati gruppi di estremisti di sinistra queste attività non possono essere svolte. Per questo hanno fatto partire una contestazione”.

Contestano che parliate di capitalismo? “No, contestano che Azione Universitaria, che è un’associazione studentesca, non possa fare attività all’interno dell’Ateneo perché, a loro avviso – chiarisce Salviati – è un’associazione di stampo fascista. Cosa che, ovviamente, non è assolutamente. Azione Universitaria è un’associazione certamente di Centrodestra che ha, al suo interno, tantissimi ragazzi i quali militano non necessariamente in partiti di Centrodestra. Siamo semplicemente un gruppo di ragazzi che fanno politica universitaria”.