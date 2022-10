Alessandra Mussolini su RaiUno: “Ognuno è fluido come vuole, magari divento fluida anche io…”

Alessandra Mussolini è ormai pienamente convertita allo spettacolo. Nonostante il cognome ingombrante che gli ha procurato a Tale e quale show, dove nella prima puntata ha interpretato Rosanna Fratello, una battuta di Giorgio Panariello. Il comico, che fa parte della giuria, quando ha dovuto commentare la performance di Alessandra Mussolini che cantava “Sono una donna non sono una santa” , ha detto: “Secondo me questo è l’anno buono, vince la Mussolini, o quest’anno o mai più”. Una chiara allusione al vento di destra scaturito dalle urne il 25 settembre. La Mussolini non ha replicato facendo finta di nulla ed evitando i battibecchi che erano di routine con Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle.

Anzi alla prima occasione ha ribadito le sue aperture sulle teorie gender, che già aveva espresso schierandosi a favore dell’approvazione del ddl Zan. “Basta con questo sesso e sessualità. Ognuno è fluido come vuole”: lo ha detto durante la puntata di Da noi… a ruota libera, il talk show pomeridiano di Rai Uno. Dove ha raccontato episodi della sua infanzia, dalla separazione dei genitori quando era molto piccola, alla sua posizione sulle tematiche di genere.

Mussolini prima si è lasciata andare a una confessione personale: “Ho sofferto per la mancanza di mio padre nella mia infanzia. Ho vissuto in una famiglia di donne, i miei si sono separati quando avevo quattro anni e avrei avuto bisogno di una figura paterna. Si impara solo dalla sofferenza”. Poi una riflessione sulle tematiche di genere: “Basta con questo sesso e sessualità. Ognuno è fluido come vuole – ha detto a Francesca Fialdini – Vedendo quanto soffrono gli adolescenti, quando hanno paura di dire la verità in famiglia, mi viene da dire che ognuno deve poter essere fluido come vuole. Vuoi vedere che divento fluida anche io?”.