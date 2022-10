Accuse di antisemitismo al Nobel per la letteratura Annie Ernaux: la denuncia del Jerusalem Post

Accuse di antisemitismo per la scrittrice francese Annie Ernaux, 82 anni, che giovedì scorso ha ricevuto il Premio Nobel per la Letteratura 2022. L’autrice di libri intimi e autobiografici come “Gli anni” e “Memoria di ragazza” (la sua opera in Italia è edita da L’Orma) sarebbe una sostenitrice del movimento ‘Boycott, Divest and Sanction” (Bds), che promuove campagne globali di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro Israele. Lo riferisce il quotidiano israeliano “Jerusalem Post“, che riporta una serie di episodi giudicati “antisemiti” di cui la scrittrice è stata protagonista.

Accuse di antisemitismo per la scrittrice Annie Ernaux

Nel 2021 Ernaux ha criticato la politica di Israele a Gaza firmando un appello intitolata “Lettera contro l’apartheid”, sempre secondo il “Jerusalem Post”. In quel testo si parla di attacchi agli arabi e ai palestinesi, nonché degli attacchi israeliani a Gaza, senza tuttavia menzionare le rivolte degli arabi israeliani.

Ernaux aveva anche firmato una lettera nel maggio 2019, insieme ad oltre cento altri artisti francesi, in cui si chiedeva di boicottare l’Eurovision Song Contest, che si è tenuto a Tel Aviv. I firmatari dell’appello avevano chiesto alla televisione francese di non trasmettere l’evento. “Jerusalem Post” ricorda anche che nel 2018 Ernaux aveva firmato una lettera, insieme a circa 80 altri operatori culturali, indignati per il fatto che l’immagine dello Stato di Israele venisse “sbiancata” in Francia. Un’altra lettera chiedeva il rilascio dell’attivista libanese Georges Abdallah. Il movimento Bds mira a isolare economicamente, politicamente e culturalmente lo Stato di Israele, perché considerato “uno Stato coloniale, l’ultimo bastione della lunga serie di potenze eurocentriche”. Nel 2019 il parlamento tedesco ha approvato una risoluzione che giudica il movimento Bds antisemita: da allora, gli individui o i gruppi simpatizzanti del Bds in Germania non possono ricevere spazio o finanziamenti statali.