Venezia, Cate Blanchett travolge l’inviato sul red carpet e lui ringrazia adorante. L’inciampo è virale (video)

Cate Blanchett, alla Mostra del Cinema per presentare il film Tàr – la sua ultima fatica d’attrice – travolge Venezia. Letteralmente. Anzi, fisicamente… E nel giro di qualche secondo sul red carpet e di spiccioli di frame che hanno reso il video della passerella virale, l’inviato Rai che conduce le dirette dal tappeto rosso del Lido, diventa una star (quasi al pari di quelle che va a intervistare)…

Mostra di Venezia, Cate Blanchett travolge l’inviato Rai sul red carpet

Ovviamente è una ironica esagerazione, resta il fatto però che il giornalista travolto da Cate Blanchett sul red carpet del Palazzo del Cinema di Venezia, da qualche ora si sta godendo ben più del classico quarto d’ora di notorietà social… Tanto che, riporta anche l’Adnkronos, «il giornalista Mattia Carzaniga, è l’eroe del giorno sui social, dopo ieri sera sul red carpet della Mostra di Venezia Cate Blanchett l’ha per quanto elegantemente travolto. Certo l’attrice australiana era la diva più attesa della seconda giornata della kermesse. E sicuramente il suo exploit in conferenza stampa, che ha dato filo da torcere alle colleghe del MeToo (asserendo che le molestie, dio cui parla il suo film, «non sono una questione di genere»), ha fatto centro. Ma di qui a ringraziare per l’inciampo…

Il giornalista ringrazia sentitamente: il video diventa virale sui social

Sì, perché quello che fa bonariamente sorridere del video virale in questione è che i fotogrammi in cui Mattia, giornalista cinematografico di Rolling Stones ma conduttore delle dirette dal red carpet per Rai Movie, viene urtato dall’attrice e reagisce con un cortesissimo «Thank you». Come pure gli occhi adoranti che sgrana alla visione della star, sono diventati un meme sui social. Il video è rimbalzato ovunque con moltissimi commenti divertiti di utenti che si candidano a farsi travolgere volentieri dall’attrice australiana. Tanti anche i post di personaggi famosi, a partire dal sindaco di Milano, Beppe Sala, che ha scritto al giornalista che l’attrice «l’ha evidentemente fatto apposta». Mah…

il giornalista che dopo essere stato travolto da Cate Blanchett le dice “thank you” potrei tranquillamente essere io #Venezia79 pic.twitter.com/3tEERBFEqs

— marti ⎊ ceo of paul rudd ⁷ (@IR0NLANG) September 1, 2022

«Beh, diventare meme con Cate Blanchett non è da tutti»

Prontamente e auto-ironicamente, comunque, l’inviato a Venezia a un certo punto si è sentito in obbligo di commentare a sua volta. E così, ha aggiunto la sua beffarda considerazione a riguardo: «Beh, diventare meme con Cate Blanchett non è da tutti. Ci sono modi molto più brutti di finire in un video virale», ha commentato ridendo Carzaniga all’Adnkronos. «Questa cosa mi fa molto ridere perché io uso molto i social. Ma negli ultimi anni soprattutto da osservatore, per lavoro. Ormai posto solo le foto dei cani. E finire dentro questa cosa mi ha dato la misura del meccanismo irrefrenabile che si attiva in questi casi», ha aggiunto.

Cate Blanchett travolge l’inviato che commenta: «Quel Thank you adorante lo ripeterei mille volte ancora»

Ieri il giornalista aveva appena finito di intervistare l’attrice australiana, che si era poi rivolta a salutare il pubblico assiepato dietro le transenne del red carpet. Ma girandosi nuovamente per guadagnare l’ingresso della Sala Grande del Palazzo del Cinema, dove l’attendeva la proiezione di Tar – il film in concorso di cui è protagonista nei panni di una famosa direttrice d’orchestra “molestatrice”– ha urtato Carzaniga. «Lì per lì non ho capito – ha concluso una volta per tutte l’inviato –. Poi l’ho vista e quel Thank you adorante lo ripeterei mille volte ancora», ha assicurato il giornalista. In effetti gli è andata meglio rispetto a quanto potrebbero eccepire tanti paparazzi…