Uragano Ian in Florida, un’apocalisse di vento e acqua travolge le città: in 2 mln senza corrente (video)

L’uragano Ian si abbatte furiosamente sulla Florida dove una tempesta perfetta di venti e acqua sta travolgendo e sommergendo intere città, lasciando milioni di persone senza elettricità e in preda a bufere inarrestabili. Lo hanno definito uno degli uragani più pericolosi che ha colpito gli Stati Uniti negli ultimi anni, l’uragano che si è abbattuto sulle coste della penisola americana nel primo pomeriggio di ieri, con venti fino a 241 km orari. La tempesta, oltre a sommergere auto e a strappare alberi dal terreno, ha divelto perfino il tetto di un ospedale…

Uragano Ian in Florida: una tempesta di vento e acqua che travolge e sommerge

Un’apocalisse di vento, acqua e fango, che travolge tutto e devasta ovunque. In questo momento l’uragano sta attraversando la Florida ed è passato in categoria 1, dopo aver colpito in categoria 4 la costa sud-occidentale dello Stato, con venti e piogge torrenziali che hanno causato mareggiate e inondazioni. I servizi d’emergenza mantengono ancora lo stato d’allerta, esortando i cittadini nelle aree dove Ian sta passando e restare al riparo e a fare attenzione. Il sindaco di Tampa ha comunicato ai cittadini di non uscire di casa per tutta la notte fino a stamattina.

Il governatore dello Florida Ron DeSantis ha descritto l’uragano Ian come «la più grande alluvione» mai vista nel sud-ovest della Florida. E ha annunciato che 7.000 soldati della Guardia Nazionale sono pronti a guidare le operazioni di soccorso nelle zone alluvionali. Il presidente Joe Biden stamattina parteciperà a un briefing dall’Agenzia federale per la gestione delle emergenze. Intanto, la bufera devastante continua a imperversare.