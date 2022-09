Tetto al prezzo del gas, tutto rinviato a ottobre. Fonti Ue: “Gli Stati membri sono divisi”

Ma sì, fate con calma. La proposta di introdurre un tetto al prezzo del gas proveniente da gasdotto russo non verrà discussa domani, 9 settembre dai ministri europei dell’Energia. La decisione dovrà in ogni caso essere assunta a livello dei leader Ue, ma non domani. E’ quanto si apprende da fonti diplomatiche europee. I capi di Stato e di governo europei si riuniranno il 6 e 7 ottobre a Praga per un vertice informale e poi ancora il 20 e 21 ottobre a Bruxelles. Resta da definire in quale di queste riunioni il tema verrà affrontato. L’Europa si divide ancora.

Tetto al prezzo del gas, L’Europa si divide

Gli Stati membri dell’Ue sono divisi sull’opportunità di introdurre un tetto al prezzo del gas russo, come ventilato dalla Commissione Europea. Allo stato attuale “non credo che ci sia una maggioranza a favore di questa misura”, riferisce un alto funzionario Ue. Il Consiglio Energia straordinario che si riunirà domattina a Bruxelles, in cui i ministri avranno una discussione “franca”, servirà a trovare un “minimo comun denominatore” al livello “più alto possibile” per chiarire alla Commissione “che cosa ci aspettiamo che sia proposto” la settimana prossima per contrastare la crisi energetica che sta colpendo l’Ue. L’obiettivo è comunque mantenersi “uniti” di fronte alla Russia.

Un “grande gruppo di Stati” – riferisce il funzionario- chiede di introdurre un cap, cosa che è riflessa nel non paper della Commissione. Ma “la questione – spiega- è come lo fai. Il diavolo è nei dettagli: puoi metttere un cap per gas usato per produzione elettricità, tutto il gas importato, come lo fai. Abbiamo la forza per dire che dobbiamo mettere un tetto, come reagirebbero i nostri amici in Asia…è una combinazione di possibilità. Se dovessi scommettere, direi che domani non verrà fuori dal Consiglio un immediato invito alla Commissione ad adottare un cap sul gas russo”. Cattiva notizia.