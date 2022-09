Stalking e violenza sulle sue studentesse, assolto l’ex giudice del Consiglio di Stato Bellomo

Cadono quasi tutte le accuse. L’ex giudice del Consiglio di Stato Francesco Bellomo è stato assolto. Perché il fatto non sussiste con sentenza di non luogo a procedere, all’esito dell’udienza preliminare. Che si è tenuta davanti al gup del tribunale di Bergamo Vito Di Vita.

Stalking e violenza sulle allieve, assolto Bonomo

L’ex magistrato, di origini baresi, era accusato di stalking e violenza privata. Ai danni di tre allieve che frequentavano i corsi di formazione per aspiranti magistrati. Tenuti nella scuola ‘Diritto e scienza’ con sede a Bari. Bellomo, che era direttore della scuola, era accusato, tra l’altro, di avere imposto un ‘ dress code’ particolare alle studentesse. Minigonne e tacchi a spillo. I fatti risalgono al periodo 2015-2018.

Costrette a indossare minigonne e tacchi a spillo

L’inchiesta era partita da una serie di articoli pubblicati sui quotidiani, Che denunciavano le pratiche particolari di Bellomo nello svolgere la sua attività di preparatore all’esame da magistrato. Nei confronti delle allieve. Costrette appunto a presentarsi in abbigliamento succinto e trucco in ordine.

Prosciolto anche il collaboratore Nalin

Il gup ha prosciolto con la stessa formula anche Davide Nalin. Il magistrato (era pm a Rovigo), che collaborava con Bellomo nella attività didattica. Per una quarta allieva il reato è stato derubricato in tentata violenza privata. E gli atti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Massa Carrara per competenza territoriale. Bellomo era assistito dagli avvocati Gianluca D’Oria e Beniamino Migliucci. Il processo si è tenuto a Bergamo perché è la provincia di residenza di una delle allieve. In seguito all’inchiesta e ai processi in corso Bellomo è stato sospeso dal Consiglio di Stato.