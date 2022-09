Sfottò e meme colpiscono Pd e compagni sui social: «Inginocchiatevi e chiedete perdono»

Il pranzo è servito. Dopo la vittoria schiacciante del centrodestra, il web si infiamma. Non solo commenti e sfottò, ma anche meme ironici e battute. Molto bersagliata Laura Boldrini, che – sconfitta – ce l’ha fatta per il rotto della cuffia ma che comuqne è all’opposizione. Spunta la sua foto con la scritta “AddiA”, che ricorda la ridicola battaglia per i nomi al femminile, culminati addirittura nella Treccani con “medica” e “architetta”. Nello stesso tempo, l’immagine della Boldrini in ginocchio con altri esponenti della sinistra (quella ai tempi di Floyd) e la scritta: «Restate così e chiedete perdono agli italiani».

Il meme con “Belle ciao”

Un altro meme che va per la maggiore è “Belle ciao”, con le immagini delle varie esponenti del centrosinistra sconfitte alle elezioni. Frecce avvelenate contro Luigi Di Maio: «Addio», è il saluto che gli riserva il popolo del web. Ma ancor più forte è “Giggino” vestito da bibitaro che si reca allo stadio con la scritta: «Ragazzi sto tornando».

I monopattini per i TeleTubbies

I meme del dopo-elezioni riproducono anche un celebre cartone animato per gli sfottò ai Cinquestelle. «… e un giorno ricorderemo che l’Italia ebbe un governo grillino che diede i monopattini ai TeleTubbies». Letta è un altro leader preso di mira, in tanti lo ritraggono con la valigia in mano, pronto a tornare in Francia. Lo stesso Letta appare in una vignetta con Conte mentre canta: «Che confusione, sarà perché ti amo».

Nei meme: «Biglietto di andata per i radical chic»

«Proseguono i viaggi della sofferenza del Papa», la scritta che appare sopra l’immagine di Papa Francesco. Poi la battuta; «Oggi visita alla sede del Pd». Ma molti like sta prendendo un altro meme: «Aiuta un radical chic a espatriare», E giù la scritta: «Dopo le elezioni la parte più intelligente, colta e modesta d’Italia si è svegliata in un Paese razzista. Aiutiamo i cittadini del mondo a lasciare per sempre questa nazione piena di odio che non li merita». E a caratteri cubitali: «Regala loro un biglietto di sola andata». Il popolo dei meme non perdona.

Ecco alcuni meme: