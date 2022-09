Sesso in strada a Bologna, un nordafricano e una 26enne italiana a luci rosse in pieno giorno

In pochi giorni due scandali a luci rosse a Bologna, con coppie che hanno fatto sesso in strada. L’ultimo episodio è venuto fuori quando i passanti hanno fatto diverse segnalazioni ai carabinieri- Erano notevolmente irritati perché avevano visto due persone – un nordafricano e un’italiana – dar vita a una scena “vietata ai minori”- La coppia di amanti, infatti, dopo aver bevuto alcol, hanno iniziato a fare sesso in strada in pieno giorno. E non si curavano dell’andirivieni delle persone-

Sesso in strada a Bologna, l’arrivo dei carabinieri

Quando i militari sono arrivati, i due avevano già posto fine al rapporto e si erano ricomposti. Ma versavano in evidente stato di ebbrezza. Proprioi l’alterazione alcolica li avrebbe portati a rimostranze dinanzi ai carabinieri, fino al rifiuto di fornire le proprie generalità. Infatti, non è stato facile identificarli. Alla fine i carabinieri hanno accertato che si trattava di un 45enne nordafricano e una 26enne italiana. La coppia dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità r ubriachezza manifesta.

Un altro episodio qualche giorno prima

Pochi giorni fa, come detto, un altro episodio di sesso in strada, sempre a Bologna, In pieno pomeriggio, in mezzo ai campi nei pressi della moschea, due cinquantenni hanno avuto un rapporto intimo. I militari li hanno denunciati per atti osceni in luogo pubblico. A chiamare i carabinieri, uncollega libero dal servizio. Passando per la strada aveva visto la scena. Intanto, al 112 erano arrivate anche le telefonate di alcuni residenti della zona, che avevano ancheripreso con il cellulare la scena hot.