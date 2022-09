Ritrovato il piccolo Mattia: il corpo a 15 km di distanza dal punto in cui il fiume lo ha travolto

Oggi era l’ottavo giorno di ricerche per Mattia Luconi, 8 anni, e Brunella Chiù, 56 anni. Il corpo è stato rinvenuto a circa 15 chilometri di distanza dal punto in cui è stato trascinato via dalla piena del fiume che lo ha colto mentre si trovava in macchina con la madre. Il piccolo è stato trovato dai carabinieri, su segnalazione di un cittadino, e riconosciuto grazie alla maglietta che aveva indosso.

La giunta regionale stanzia 4,2 mln per aiutare le imprese danneggiate dall’alluvione

“La Giunta regionale delle Marche ha deliberato oggi la costituzione di un fondo straordinario di 4,2 milioni di euro per il sostegno alla liquidità delle imprese danneggiate dall’alluvione del 15 settembre scorso. Si tratta di fondi regionali, in attesa dei rimborsi del governo, spiega il presidente Francesco Acquaroli, “condivisi con la Camera di Commercio delle Marche – che ha messo a disposizione un milione di euro per raggiungere il plafond – individuati allo scopo di garantire una prima, immediata, risposta alle necessità e alla ripartenza del tessuto commerciale produttivo compromesso dall’alluvione”.