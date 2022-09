Marche, dopo lo zainetto, ritrovate anche le scarpe del piccolo Mattia. Il papà: non perdo la speranza

I genitori del piccolo Mattia si aggrappano alla speranza, ma le ricerche del bambino di 8 anni disperso nell’ondata di maltempo che ha colpito la Marche la sera del 15 settembre finora hanno rinvenuto solo tracce del suo passaggio: ieri lo zainetto, oggi le sue scarpe. Un Paese intero segue le ricerche col fiato sospeso, mentre il papà e la mamma del piccolo vivono minuto per minuto l’inferno dell’attesa e l’incubo delle operazioni, fin qui senza esito…

Marche, trovate anche le scarpe di Mattia

Mattia, che il nubifragio e l’alluvione hanno strappato dalle braccia della madre nel territorio di Castelleone di Suasa, e trascinato via da un’ondata di acqua e fango, non si trova. E come riferisce il Tgcom24 in queste ore, «martedì mattina le ricerche si sono concentrate in un’ansa del torrente Nevola dove c’è una strettoia, per poi proseguire verso valle». Tutto sotto gli occhi impietriti del padre e degli zii materni del bambino, che lunedì hanno saputo che nella stessa zona lunedì i cani molecolari hanno individuato, nella stessa zona, l’automobile della madre, scampata all’inondazione. Mezzo che poi sub e vigili del fuoco hanno ripescato.

Il papà del piccolo non abbandona la speranza: «Spero sia vivo»

Dunque, oggi riaffiorano le scarpe di Mattia. Ieri, lo zainetto, che i familiari hanno riconosciuto. Oggetti del piccolo rinvenuti a 8 chilometri di distanza dal punto in cui l’acqua ha travolto il bimbo: lungo la strada tra Ripalta di Arcevia e Castelleone di Suasa. Ma la posizione del ritrovamento – precisa sempre il Tgcom24 – «potrebbe però non essere indicativa del punto in cui si potrebbe trovarsi Mattia». Un ritrovamento, che il padre del bambino – che non abbandona la speranza – ha definito «una stilettata. Un fulmine a ciel sereno»… Che però non lo induce a demordere, tanto che ha concluso: «La speranza non la lascio mai. Anche oggi, anche se il tempo non è dei migliori. Spero di ritrovarlo magari svenuto… Nascosto perché si è impaurito ed è fuggito da qualche parte. Io continuo a cercarlo. Lo troverò vivo».