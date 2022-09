Regionali in Sicilia, Schifani verso la vittoria: per il primo exit poll non c’è storia. Pd solo terzo

Bisognerà attendere le 14 di domani per l’inizio dello scrutinio delle regionali in Sicilia. I primi exit poll di Opinio Rai parlano, però, di un centrodestra in netto vantaggio con Renato Schifani. Con una copertura dell’80% del campione, infatti, l’ex presidente del Senato è attestato tra il 37 e il 41%. Lo segue, con un ampio divario, Cateno De Luca, in corsa con la lista “De Luca Sindaco di Sicilia – Sud chiama Nord”, al 24-28%.

Schifani verso la vittoria, la candidata Pd solo terza

Dunque, in questo primo exit poll, Caterina Chinnici, candidata del Pd con i Cento Passi, si piazza solo terza con una stima tra il 15,5 e il 19,5%. Nuccio Di Paola, candidato del M5S, è dato tra il 13 e il 17%. Gli altri due candidati, Gaetano Armao di “Azione-Italia viva – Calenda” ed Eliana Esposito di “Siciliani Liberi” , si attesterebbero dall’1,5 al 3,5%. Nessuna indicazione, invece, per il candidato del movimento di Marco Rizzo, Italia sovrana e popolare, Fabio Maggiore.

Il candidato che prende più voti diventa presidente della Sicilia

Il sistema elettorale della Regione Siciliana è un proporzionale con sbarramento al 5% a livello regionale e premio di maggioranza. Vince chi tra i candidati prende più voti. Non è previsto ballottaggio. Schifani, insomma, è ampiamente proiettato verso la vittoria. I consiglieri regionali, che qui si chiamo deputati, sono 70, dei quali 62 assegnati con il proporzionale puro. La ripartizione per città è 16 a Palermo, 13 a Catania, 8 a Messina, 6 ad Agrigento, 5 a Siracusa e a Trapani, 4 a Ragusa, 3 a Caltanissetta e 2 a Enna. Un seggio spetta di diritto al candidato presidente eletto e uno a quello arrivato secondo, 6 seggi spettano alla lista del presidente eletto, che svolge anche la funzione di premio di maggioranza. Il numero massimo di seggi che può ottenere la coalizione vincente è 42. In Sicilia erano chiamati al voto 4.606.564 aventi diritto, 2.237.169 uomini e 2.369.395 donne. Il totale delle sezioni da scrutinare è 5.294 in tutta la regione.