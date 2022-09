Passeggeri intrappolati nella metro di Roma, parte l‘esposto per sequestro di persona

La vicenda dei passeggeri intrappolati nella stazione della metro A Cornelia continua a scatenare polemiche., Paura e rabbia tra la gente e un esposto che sta per essere presentato. Non passa sotto silenzio quel che è capitato a decine di passeggeri proprio quando stava cominciando lo sciopero del trasporto pubblico. Gli utenti, uscendo dall’ultima metro prima dell’inizio dell’agitazione, hanno trovato i cancelli della stazione chiusi.

Passeggeri intrappolati nella metro, la segnalazione su Twitter

L’episodio è stato segnalato su Twitter da un utente e l’Atac ha risposto sul suo profilo ufficiale: «Salve, abbiamo avvisato la security». Poi, «sul posto è intervenuto il personale di Security per l’apertura dei cancelli. Ci scusiamo». Atac ha svolto tutti gli accertamenti per ricostruire le dinamiche dell’accaduto e adotterà tutti i provvedimenti necessari verso i responsabili del fatto.

L’esposto del Codacons: sequestro di persona

Ma non finisce qui. Il Codacons, infatti, annuncia un esposto per la possibile fattispecie di sequestro di persona e violenza privata. Non si può accettare che i passeggeri restino intrappolati nella metro. «Quanto accaduto», spiega il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, «è inconcepibile. I cittadini pagano biglietti e abbonamenti per un servizio che in nessun caso può portare a simili episodi, che – oltre ad essere vergognosi – possono configurare veri e propri reati».

Non sono sufficienti le iniziative dell’Atac

«Le iniziative annunciate dall’Atac sono del tutto insufficienti», aggiunge. «E per questo abbiamo deciso di presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Roma chiedendo di aprire una indagine sull’episodio». Bisogna accertare «i fatti e le relative responsabilità, procedendo per le possibili fattispecie di sequestro di persona e violenza privata a danno dei passeggeri coinvolti».