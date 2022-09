Molti italiani all’estero impossibilitati a votare: non hanno ricevuto il plico elettorale. È caos

Nelle ultime ore i telefoni e le caselle postali elettroniche a disposizione per le elezioni presso i consolati nella ripartizione America Settentrionale e Centrale ma probabilmente anche nelle altre, sono sature da numerose richieste e lamentele da parte di connazionali aventi diritto al voto, i quali alla data odierna non hanno ricevuto il plico elettorale e addirittura in alcuni casi hanno ricevuto le schede referendarie del giugno scorso invece di quelle politiche attuali.

Italiani all’estero, caos per il materiale elettorale

Dalle sedi consolari dell’ovest all’est, dal nord al sud, i funzionari interpellati confermano che il materiale elettorale è stato spedito secondo i termini previsti e cioè entro il 7 settembre, e che la mancata ricezione nella maggior parte dei casi e i ritardi siano da addebitare ad esempio alle poste statunitensi o canadesi. Tuttavia gli Uffici consolari anche in questo fine settimana sono aperti per alcune ore per poter consegnare ai richiedenti il duplicato del plico elettorale che, secondo i termini, si dovevano richiedere a partire dall’11 settembre, ma sono molti gli anziani che non si possono recare personalmente negli uffici.

Si teme che la percentuale di non votanti sia alta

Sappiamo tutti che i tempi stretti non aiutano a soddisfare le numerose richieste, alcuni esperti di elezioni all’estero mi riferiscono l’alta percentuale di non votanti per le varie cause e forse si raggiungerà il 20% di partecipazione in Centro e Nord America, mi dicono, “io vorrei essere un po’ più ottimista intorno al 25%”.

Posticipare di 24 ore il limite massimo di ricezione dei plichi

Intanto ho scritto riportando la grave situazione al Direttore Generale per le politiche migratorie e degli italiani all’estero del Maeci, Dr. Vignali, chiedendo nello specifico di verificare , pur comprendendo le complessità, di posticipare di 24 ore il limite massimo di ricezione dei plichi da parte dei consolati, e cioè invece delle ore 16 del 22 settembre, alle ore 16 del 23 settembre. Questo permetterebbe a tutti quei connazionali aventi diritto e che abitano in territori lontani dalle sedi consolari di fare arrivare in tempo il plico elettorale. Non è colpa del connazionale se non ha ricevuto il plico elettorale nei termini previsti. Dobbiamo difendere questo diritto costituzionale per gli italiani all’estero, ma certamente si dovrà attuare sia per la segretezza del voto e sia per le modalità e procedure, una profonda riforma.

*rappresentante al Consiglio Generale degli Italiani all’estero e candidato al Senato per Fratelli d’Italia