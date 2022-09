M5S, manine “dimaiane” sulle parlamentarie: spunta screenshot con sei nomi da votare

«Camera – Campania 1: De Stefano Donzelli, Di Lauro, Pennacchio. Senato (collegio unico): Galiero, Nisi, Sarno». A scrivere in chat è Luigi Iovino, deputato ex M5S, ora con Di Maio in Impegno Civico, che con un messaggio avrebbe segnalato a un anonimo destinatario alcuni candidati alla parlamentarie online del 16 agosto scorso. Una ingerenza che scatena nuove polemiche sulla piattaforma Sky Vote, utilizzata dai pentastellati per selezionare i propri candidati. Già nei giorni scorsi si era parlato di interventi esterni di ex-esponenti 5Stelle. Voci che hanno trovato conferma in dichiarazioni di diversi parlamentari ex grillini che hanno raccontato di essere riusciti a votare sulla piattaforma poiché ancora iscritti.

Sospetti sull’ex M5S Iovino, che nega

Ma ora emerge, appunto, lo screenshot del messaggio, di cui l’Adnkronos è in possesso, inviato il 16 agosto da Iovino a un suo contatto. Nel messaggio – ricevuto alle 19.18, mentre sul sito M5S è in corso la votazione – Iovino avrebbe segnalato i sei nominativi prima citati. Tre per la Camera e tre per il Senato. Dei sei candidati, solo la Di Lauro riuscirà a superare lo scoglio delle parlamentarie classificandosi, grazie alle 653 preferenze raccolte, al secondo posto in Campania dietro alla collega deputata Teresa Manzo (708 voti), esclusa poi dalla lista definitiva depositata in Corte d’Appello dopo l’esposto presentato da un attivista su presunte irregolarità, peraltro smentite dalla diretta interessata.

Dei 6 solo una, Di Lauro, ha superato la selezione

Interpellato dall’Adnkronos, Iovino ha negato di aver mai dato indicazioni di voto. «Questi screenshot – ha assicurato il candidato di Di Maio – non li ho visti, vorrei capire se esistono davvero e cosa contengono». Di Lauro invece afferma: «Non so se sia vero o meno – ha premesso -, ma sono sicura che i voti che ho ottenuto sono il frutto del lavoro di tutti questi anni. Tutti i parlamentari uscenti, infatti, hanno ricevuto grande riscontro. Gli iscritti al M5S hanno una testa e, a differenza degli altri partiti, possono anche scegliere».