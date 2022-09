Letta scrive del manager russo caduto da una finestra, fioccano le repliche: “Parlaci di David Rossi”

Momenti complicati per il social media manager di Enrico Letta. La “bestia” del Partito democratico è travolta dagli hashtag su David Rossi: il tutto da quando è uscito questo tweet del segretario dem, dedicato alla misteriosa morte di Maganov, il dirigente della Lukoil precipitato dal sesto piano di un ospedale a Mosca. “La fine che fanno in Russia i manager che non si allineano. Com’era quella frase? Meglio mezzo Putin di due Mattarella?”.

Evidentemente Letta, da ex presidente del Consiglio, è in possesso di informazioni che la stampa e i comuni cittadini ancora non hanno sulla morte. Di sicuro, non brilla per buon gusto la scelta di usare ai fini di propaganda elettorale una morte che assomiglia in modo inquietante a quella di un manager legato al Pd. Non a caso, la risposta social su Twitter si è concretizzata in circa duemila risposte che hanno come hastag David Rossi. Secondo alcuni commentatori filo-dem gli autori sarebbero troll putiniani, ma la maggior parte sono persone riconoscibili, giornalisti, politici e utenti al di sopra di ogni sospetto. Ecco alcuni dei post più illuminanti.

Tra chi incenerisce Letta c’è anche T0mmaso Cerno

Non è di certo un troll l’ex parlamentare Pd, già direttore dell’Espresso, Tommaso Cerno, che replica a Letta. «Mi occuperei anche di altre cadute. Per esempio David Rossi»,

Come non sono di troll, ma di account di persone in carne e ossa quelli che riportiamo. «Il Dirigente Lukoil muore cadendo dalla finestra dell’ ospedale. Letta dice che da noi non accade. David Rossi e Adamo Bove?»

«Certo, infatti la sede del Monte dei Paschi di Siena, da dove è volato David Rossi, era a Mosca. A proposito, si è piú trovato chi lo ha “suicidato”, oppure è stato tutto insabbiato come nei regimi dittatoriali del terzo mondo?».

Tutti chiedono a Letta di David Rossi: quel manager italiano volato dalla finestra

«Quelli che fanno allusioni sulla morte di #Maganov in #Russia hanno dimenticato che anche un manager italiano di una banca, in #Italia, sia “volato” dalla finestra?».

«Prima di avere certezze su fatti accaduti in terra d’altri, sarebbe opportuno accertarsi come mai David Rossi è precipitato da una finestra del Monte dei Paschi di Siena… in Italia naturalmente!

«David Rossi è saltato giù da una finestra senza malattie pregresse. Strano, no?».

C’è infine chi riserva un commento tanto sarcastico quanto amaro su chi liquida le contestazioni a Letta come dettate dai “filo-russi”.

«Il vicepresidente di Lukoil è stato defenestrato a Mosca. Tutti i troll putiniani ovviamente a fare: “gne gne, ma David Rossi a Siena…” Che poveri idioti, i giudici hanno già detto che è scivolato lavando la finestra».