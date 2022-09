“I vecchi non devono votare”. Fulmini della Lucarelli sulla influencer di sinistra che dice corbellerie

Non era necessario un intervento di Selvaggia Lucarelli per far comprendere al mondo che le parole delle influencer non sono oro colato, anzi spesso sono un concentrato di idiozie. Tuttavia, le imitatrici di Chiara Ferragni, icona indiscussa della sinistra, sono tante. Tra costoro anche una certa Giulia Torelli, nota su Instagram come “rockandfiocc”. La quale dà consigli di moda. Vanity Fair le ha dedicato una copertina. Addirittura. Questa tizia dice cose ardite, tipo che oggi una come Marilyn sarebbe considerata una “cozza”. Trentenne, vive a Milano, e siccome ha molti follower spara giudizi a raffica.

Tra cui uno che ha fatto arrabbiare Selvaggia Lucarelli la quale si è vendicata promuovendo uno shitstorm contro l’avventata influencer. Che aveva detto questa Giulia Torelli? Che i vecchi non devono votare, perché sono rincoglioniti e perché se no succedono “queste cose”. Si intuisce il non detto: succede poi che vince la destra. Per questa tizia i vecchi devono stare a casa, “fermi con quelle mani”. Perché non capiscono più nulla. Eppure sono “vivi, lì, attaccati alla vita”. Insomma deliri in libertà, pronunciati mentre ha in testa un ridicolo cerchietto con i fiorellini.

Roba che resterebbe sepolta nel merdaio del web se la Lucarelli non avesse rilanciato il video con un commento tranchant: “Questa tizia, Giulia Torelli, molto amata dalla Milano della moda, celebrata da Vanity fair, ha 35 anni. Nella vita, lavoratrice indefessa, riorganizza gli armadi altrui per lavoro. Mi si strappa il cuore nel dirlo, ma questa è una parte rilevante della Milano che si sente pure di sinistra. “. Talmente di sinistra, poi, che ai giovani che si lamentano per lo stipendio troppo basso manda a dire di “mangiare cracker e formaggio” e stare zitti.