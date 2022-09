Gli 86 anni di Berlusconi tra il “ti amo” di Marta e la mongolfiera. “Arrivateci alla mia età così” (video)

“Vedete di arrivare anche a voi a questa età in forma come sono io…”. Con questa battuta Silvio Berlusconi si rivolge a chi gli fa gli auguri di compleanno in un video girato a Villa San Martino, ad Arcore. Al suo fianco c’è la deputata azzurra e ‘quasi moglie’, Marta Fascina. Nato a Milano il 29 settembre del ’36, Silvio Berlusconi, che tornerà in Parlamento come senatore dopo la vittoria elettorale del centrodestra alle politiche, oggi compie 86 anni.

Lo spettacolare video della festa di compleanno di Berlusconi



Dallo striscione d’amore alla mongolfiera con i cuoricini

Lo show è tutto da vedere. Una mongolfiera piena di palloncini rossi a forma di cuore e un maxi striscione con la scritta ‘Buon compleanno amore, ti amo, Marta’, portato in cielo da un aereo ultraleggero. La clip di 49 secondi inizia con l’arrivo nel giardino di Arcore a bordo di una golf-car, insieme alla ‘quasi moglie’ Fascina, che sfoggia un tailleur blu carta da zucchero, dal taglio maschile, su camicetta bianca e ballerine ai piedi. Lei stringe il cellulare, mentre il Cav, che ha un look casual (sempre in blu, ma nella sua classica tonalità navy) giacca e pantalone con polo in tinta, ha in braccio uno dei barboncini bianchi che sono di casa a Villa San Martino, probabilmente Dudu. Si siedono sulla panchina ad ammirare la sorpresa che arriva dall’alto e sorridenti applaudono. L’happy birthday arriva anche da Dudu, che abbaia.

Gli auguri di Tajani, Meloni e Salvini

Tra i primi a fargli gli auguri via social il numero due di Fi, Antonio Tajani: ”Anche se il regalo lo ha fatto di nuovo lei agli italiani, buon compleanno caro presidente Berlusconi. Auguri!”. Tra gli happy birthday quelli del suo Monza calcio (”Da tutta la grande famiglia biancorossa, i migliori auguri al Presidentissimo, sempre accanto alla squadra con i suoi preziosiconsigli e la sua travolgente energia positiva”) e dell’alleato Matteo Salvini, che ha postato una foto con l’ex premier sorridente e le mani alzate in segno di vittoria (”Auguri caro amico e grande italiano”). Tantissimi auguri a Silvio Berlusconi per il suo compleanno. Un grande abbraccio”, scrive su Twitter il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

I messaggi dei vip al Cavaliere

Tra gli auguri arrivati oggi ad Arcore per gli 86 anni di Silvio Berlusconi, ci sono quelli di Arrigo Sacchi, il mister del Milan degli anni d’oro, con gli olandesi volanti Van Basten-Gullit-Rijkaard e di Ibrahimovic, campione svedese, tutt’ora in forza al Milan di Pioli. Anche gli attori Lino Banfi ed Enrico Beruschi, raccontano fonti azzurre, hanno voluto fare il loro happy birthday al Cav.