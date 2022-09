Berlusconi torna al Senato. Ha vinto nel collegio di Monza con il 50,3 per cento delle preferenze

Silvio Berlusconi torna in Senato. Il presidente di Forza Italia, 85 anni, ha infatti vinto nel collegio uninominale di Monza con il 50,31% delle preferenze contro Federica Perella, sindaco alla Cultura del Comune di Seregno. Quasi 10mila (ma lo scrutinio non è ancora concluso) i voti collezionati dall’ex presidente del Consiglio, che proprio a Monza ha legato i suoi recenti successi sportivi, con l’acquisto della società di calcio poi trascinata per la prima volta in Serie A. Alle due di notte si palesava il sucesso poi confermato dai dati. Un successo che va di pari passo con il risultato di Forza Italia ampiamente sottostimato alla vigilia.

Berlusconi torna in Senato. Forza Italia, quasi pareggio con la Lega

Chi l’avrebbe mai detto? Forza Italia che sta per aggiudicarsi un quasi pareggio con la Lega di Salvini è una sorpresa che il voto di domenica consegna alle analisi. Una Lega uscita molto ridimensionata. Il partito di Berlusconi è in festa. 8,2 contro l’ 8,9 dell’alleato Salvini. Un dato per nulla accreditato alla vigilia e che fa saltare di gioia il sobrio coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani. “Siamo soddisfatti, perché siamo determinanti per la vittoria del centrodestra, per la nascita del nuovo governo e per la stabilità”. Silvio Berlusconi non ha ancora parlato. “Siamo in costante contatto con lui e i suoi collaboratori, il presidente parlerà quando saremo in presenza dei risultati definitivi”, aggiunge il vice presidente azzurro. I numeri che per ora i dati consegnano attesterebbero che FI potrebbe portare in dote, secondo i conti dello staff di Berlusconi, sino a 30 posti su 42 collegi dove corrono gli azzurri.

Forza Italia, Tajani: “Noi decisivi per la vittoria e per il governo”